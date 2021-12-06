 

Боевики стреляли у Новоселовки из гранатометов и пулеметов

06.12.2021, 8:18, Новости дня
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В сторону Новоселовки Донецкой области оккупанты стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрел.

С начала суток 6 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1252516778574269

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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