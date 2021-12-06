 

При пожаре в колонии в Новгородской области погиб один человек

06.12.2021, 8:04, Новости дня
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Пожар произошел в исправительной колонии № 4 в городе Валдай Новгородской области, один человек погиб и четверо пострадали: в исправительном учреждении загорелись матрасы, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Один человек погиб, четверо госпитализированы. На место выехали следователи. Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе, загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», – рассказал представитель ведомства ТАСС.

Отмечается, что около 20 человек эвакуированы. «Произошло задымление в одноэтажном помещении штрафного изолятора», – сказал источник агентства.

Между тем в ГУ МЧС сообщили, что пожар на территории колонии ликвидирован.

«Пожар произошел в 6.20 сегодня, 6 декабря, ликвидация в 7.20», – сказал собеседник агентства.

Ранее на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, произошел пожар, пострадавших нет.



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