В Британии отказались признавать Т-34 лучшим танком Второй мировой войны

Британский историк Джеймс Холланд назвал лучшим танком Второй мировой войны американский «Шерман М4», забыв про советский Т-34, сообщило испанское издание ABC.

«Шерман М4», по мнению Холланда, несмотря небольшие габариты, был довольно быстрым, не очень тяжелым, его легко можно было массово производить. Кроме того, во время войны именно «Шерман» чаще всего применяли в войсках западных союзников, передает РИА «Новости».

При этом издание также приводит мнение немецкого танкиста-аса времен Второй мировой войны Отто Кариуса, назвавшего «самым опасным противником» советский Т-34.

Средний танк M4 «Шерман» – основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам по программе ленд-лиза

T-34 – советский средний танк периода Великой Отечественной войны, выпускался серийно с 1940 года. Стал самым массовым танком своего времени. Т-34 оказал значительное влияние на исход войны. Многие эксперты, в том числе немецкие генералы, называли «тридцатьчетверку» одним из самых лучших танков времен Второй мировой войны.

Ранее журнал Stern писал, что светский Т-34 оказался «смертоносным сюрпризом» для напавшего на СССР вермахта, так как эта боевая машина превосходила все немецкие модели танков.