Врач указал на ошибки при измерении сатурации

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06.12.2021, 8:04, Новости дня
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При измерении насыщенности крови кислородом – сатурации – необходимо соблюдать ряд правил, чтобы результат процедуры был точным и на его основе можно было сделать правильные выводы, сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Он объяснил, что у здорового человека содержание кислорода в крови должно быть выше 93%, средние цифры – 96-99%. Показатели сатурации важны при диагностике коронавируса, поскольку при воспалительных процессах в легких.

Уровень кислорода измеряется прибором пульсоксиметром, чтобы результат был правильным, особенно в зимнее время, руки необходимо согреть.

«На холодной руке с мороза все капилляры в спазме, от этого пальцы белеют. На "белом" пальце сатурация будет существенно ниже, чем на теплом пальце. То же самое и при обезвоживании. Если человек обезвожен, капилляры также сокращаются, и показатели снизятся», – сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.

Также важно измерять сатурацию сидя.

«Человек дышит по-разному в разных позах. Если мы лежим, особенно на спине, живот ограничивает объем легких, это называется «рестриктивный эффект», то есть легкие не могут расправиться, как когда человек сидит или стоит. В положении лежа человек дышит более поверхностно, соответственно, насыщение кислородом будет существенно ниже – на несколько единиц. То есть если человек измеряет (сатурацию) лежа, у него может быть 91%, а сидя вполне может стать 95%», – объяснил врач.

Кроме того, перед измерением сатурации следует не курить, так как это сузит сосуды и показатель будет занижен. Женщинам с массивным маникюром необходимо снять лак, прежде чем надевать пульсоксиметр на палец.

«Если при повторных замерах в сидячем положении на теплом пальце сатурация ниже 93, уже имеется дыхательная недостаточность, и надо смотреть на остальные вещи. Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью. Если частота дыхания у человека в минуту больше 17, какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть. Если она больше 30, то это значит, что человек нуждается в дополнительном кислороде и пора подумать, не перевезти ли его в больницу», – предупредил Хухрев.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал газете ВЗГЛЯД, как защититься от омикрон-штамма коронавируса.



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