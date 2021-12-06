Импланты из стволовых клеток помогли выделить инсулин пациентам с диабетом 1 типа



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Статистика диабета и смертность

В мире более 400 миллионов человек живет с диабетом. В год из-за этого заболевания умирает 1,5 миллиона человек, это девятая по распространенности причина смерти. В РФ зарегистрировано более пяти миллионов человек имеют этот диагноз.

«В 2019 году на нашей планете было зарегистрировано 463 миллиона больных диабетом в возрасте от 20 до 79 лет. Получается, что один из 11 взрослых в мире и нашей стране страдает этим заболеванием», – сообщает Татьяна Николаевна Маркова, д.м.н., профессор кафедры эндокринологии и диабетологии МГМСУ имени А. И. Евдокимова, заведующая эндокринологическим отделением ГКБ № 52 Департамента здравоохранения Москвы.

Что нарушено при диабете

Часто в литературе про диабет можно встретить эпитет «сахарный». Дело в том, что эта хроническая болезнь связана с неспособностью усваивать глюкозу— основной сахар, который наш организм использует как источник энергии. В норме за обменом глюкозы следит гормон инсулин, который выделяет поджелудочная железа. Под его влиянием глюкоза вступает в метаболические реакции в организме.

У людей с диабетом нарушена либо выработка инсулина, либо клетки организма теряют к нему чувствительность. В итоге глюкоза накапливается в крови, из-за этого разрушаются кровеносные сосуды и повреждаются нервы. А ткани и органы нашего тела не получают энергии для жизни.

Если организм человека теряет способность взаимодействовать с инсулином и усваивать сахар, то развивается диабет второго типа — инсулиннезависимый. В этом случае пациенты не нуждаются в инъекциях, по крайней мере на ранних стадиях развития болезни. Этот тип диабета развивается в основном из-за ожирения и малоактивного образа жизни. На сегодняшний момент таким диабетом более 95% из всех, кто вообще подвержен этому заболеванию.

Диабет первого типа, в основном, наследственный, его еще называют детским, потому что может проявляться в очень раннем возрасте. Но бывает, что заболевание развивается и из-за инфекций, например, гепатитов. А также под воздействием алкоголя, пестицидов и прочих ядов. Этот тип диабета развивается из-за гибели клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Поэтому, чтобы восполнить дефицит гормона, больным приходится постоянно делать инъекции.

Необходимость постоянно делать себе уколы сказывается на качестве жизни больных диабетом первого типа, особенно тяжело это дается детям. Однако пока альтернативы инъекциям нет. Конечно, есть электронные системы слежения за уровнем сахара, инсулиновые помпы, которые автоматически вводят нужное количество инсулина, и другие устройства. Но по настоящему удобного решения пока нет.

Что нового в лечении диабета?

Недавно группа исследователей из Йельского университета представила новый препарат, который можно принимать через рот, как таблетку. Пока новинка прошла тесты на мышах, но имеет большие перспективы. Также ученые обещают, что препарат может одновременно контролировать уровень глюкозы, восстанавливать поврежденные клетки поджелудочной и восстанавливать иммунитет.

Лекарство представляет из себя желчную кислоту, которая естественным образом вырабатывается в организме и участвует в расщеплении холестерина. Ученые модифицировали ее таким образом, чтобы вещество лучше взаимодействовало с клетками поджелудочной железы. Тесты на мышах оказались обнадеживающими. Уровень инсулина повысился в семь раз быстрее, чем при инъекциях. И общее состояние поджелудочной у испытуемых также улучшилось.

И это все?

Нет. Свежее исследование, опубликованное сразу в двух крупных журналах Cell Stem Cell и Cell Reports Medicine, дает еще более эффектное решение проблемы инсулинозависимости. Ученые создали имплант на основе стволовых клеток, который выделял инсулин вместо собственных поврежденных клеток поджелудочной у испытуемых. Пока не удалось достигнуть терапевтического эффекта и количество инсулина осталось недостаточным, однако исследователи надеются, вскоре решить этот вопрос.

Испытуемым пришлось принимать препараты, подавляющие иммунный ответ, чтобы избежать отторжения имплантатов, содержащих донорские клетки. Пока неясно, получится ли длительное время сохранять эффективность и безопасность донорских клеток.

«Идеальным сценарием будущего было бы создание доступной безопасной и эффективной заместительной терапии на основе стволовых клеток. При которой не было бы необходимости в подавлении иммунитета или инвазивных процедурах трансплантации с высоким риском», — говорит Франсуаза Карлотти из Медицинского центра Лейденского университета, соавтор исследования.