Раскрыты подробности убийства двух россиянок на Кипре

Уроженец Сирии, подозреваемый в убийстве двух туристок из РФ на Кипре, совершил преступление после охоты, сообщило издание Cyprus Mail.

По имеющимся у издания сведениям, подозреваемый сириец был арестован еще десять дней назад, однако признался в преступлении только сейчас. Мужчина сообщил, что закопал тела убитых в яме в десяти метрах от дома, засыпав место гравием. Отмечается, что полиция не смогла сразу обнаружить захоронение из-за дождей, которые замели следы, передает РИА «Новости».

Как сообщил подозреваемый, накануне убийства он отправился на охоту. При этом после возвращения утром сириец услышал, как женщины упоминают его в своем разговоре, после чего застрелил их. Начальник местной полиции Стелиос Папатеодору заявил, что мотивы злоумышленника остаются неизвестными.

Ранее сообщалось об обнаружении тел двух россиянок, которые пропали без вести еще в середине ноября. Правоохранители полагают, что убийство совершил 32-летний сириец. Он дал признательные показания и показал, где были закопаны тела. По делу также проходят двое его знакомых.