Российский рынок акций в первую раннюю сессию торгов открылся ростом

Российский рынок акций в первую раннюю утреннюю сессию в понедельник открылся ростом на позитивной динамике рынка нефти и фьючерсов Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 09.50 до 18.50 мск, – именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня – с 7.00 до 23.50 – также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), передает РИА «Новости».

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.29 мск рос на 0,67% – до 3939,38 пункта. Акции ММК дорожают на 1,83%, «Лукойла» – на 1,3%, ВТБ – на 1,01%, обыкновенные акции Сбербанка – на 0,82%, акции «Газпрома» – на 0,74%. Февральский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,09% – до 71,34 доллара за баррель.

Основные азиатские биржи торгуются разнонаправленно, фьючерсы на основные фондовые индексы США поднимаются в пределах 0,7%.