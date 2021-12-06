США собрались укреплять оборону НАТО в случае «эскалации» на Украине

НАТО будет укреплять оборонительный потенциал в случае российской агрессии в контексте ситуации с Украиной, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью шведскому телевидению, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепа.

Во время интервью журналист попросил Блинкена рассказать, о каких «серьезных последствиях» в случае «эскалации» со стороны РФ идет речь. «Это включает военные последствия?» – поинтересовались у госсекретаря. В ответ Блинкен вновь сообщил о возможности принятия Вашингтоном экономических мер в отношении Москвы в случае обострения ситуации с Украиной, передает ТАСС.

«Мы ясно дали понять, что будут серьезные, серьезные последствия. Мы, к примеру, рассматриваем экономические меры, которые будут иметь очень серьезное воздействие, и то, от чего мы воздерживались в прошлом при серьезных разногласиях с Россией», – сказал руководитель Госдепа.

«Конечно, важно, чтобы у Украины была возможность защищать себя, [это то, ] в чем мы и многие другие страны помогали в последние годы. И сам альянс НАТО – оборонительный альянс, прозрачный альянс. Если оборонительный потенциал НАТО необходимо будет укреплять в результате российской агрессии, <…> мы тоже это сделаем», – продолжил он.

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Тогда журналист вновь спросил, «включает ли это и военные последствия». «Я не собираюсь подробно описывать последствия. Но важно, что РФ понимает, что они будут серьезными, они будут иметь значительное воздействие и просто не отвечают интересам России, а также <…> не являются чем-то, к чему кто-либо из нас хотел бы стремиться. Однако мы привержены территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Это чрезвычайно важно не только из-за Украины, но потому что это связано с некоторыми основополагающими принципами международных отношений, которые позволяют нам иметь более безопасную и мирную международную обстановку. <…> Так что это касается Украины, но это также выходит за пределы [вопроса] Украины», – сообщил на это шеф американской дипломатии.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.