 

Байден хочет избежать введения новых санкций против России – посол Салливан

06.12.2021, 6:33, Разное
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Джо Байден настроен на дипломатический диалог с руководством России. Администрация нынешнего президента продолжает курс предыдущего главы государства.

Вашингтон нацелен на конструктивный диалог с Москвой, убежден посол США в России Джон Салливан. Эксперт заявил, что Джо Байден стремится избежать введения новых санкций в отношении России.

При этом Салливан отметил, что решение данного вопроса в любом случае не зависит лишь от персональной интенции американского лидера. На такие процессы влияют Россия, США, страны-союзники, а также те аспекты, которые и являются причинами введения ограничительных мер.

Специалист отметил, что о нежелании Байдена накладывать санкции он узнал из беседы американского главнокомандующего с Владимиром Путиным. Стоит отметить, что ранее ограничительными мерами России пригрозил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сообщил, что это будет сделано в случае “агрессии на Украине”.

Последнее время западная пресса распространяет данные о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В Кремле называют подобные заявления безосновательными.



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