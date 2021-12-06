Минстрой ввел штрафы за самовольную обшивку или остекление балкона

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ внесло изменения в приказ «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», согласно которым с 1 марта 2022 года россиян будут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона, информирует интернет-издание Readovka.

«С 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку сайдингом или остекление балкона», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Это предусматривают изменения приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.05.2021 №292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», вступающие в силу с 1 марта 2022 года и среди прочего предписывающие «не производить переустройство (или) перепланировку жилого помещения в нарушение порядка, предусмотренного статьями 25, 26 и 28 Жилищного кодекса Российской Федерации».

Как информирует издание, с 1 марта 2022 года «смена внешней обшивки или установка остекление балкона будет также входить в технический паспорт дома как один из элементов оформления фасада и их нужно будет согласовывать в профильных инстанциях». Штраф за нарушение составит 5 тыс. рублей.

Ранее в Москве разрешили не согласовывать остекление лождий и балконов.