 

Политолог Бовт о переговорах Путина и Байдена: Не видно возможного компромисса

06.12.2021, 5:48, Разное
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В политологической среде наметился пик интереса к предстоящим переговорам Путина и Байдена. Подобные события зачастую становятся поворотными для большой геополитической игры.

Лидерам двух государств точно есть что обсудить: от экономических вопросов до ситуации на Украине. При этом главный вопрос заключается в том, удастся ли политикам договориться в самых важных направлениях сотрудничества.

Политолог Георгий Бовт считает, что переговоры Путина и Байдена будут крайне тяжелыми. Дело в том, что, по мнению эксперта, обе стороны уже обозначили свои позиции перед непосредственным диалогом.

Теперь остается крайне мало пространства для маневра, поэтому отступать кому-либо из лидеров не представляется возможным. “Это будет потеря лица”, — цитирует Бовта издание BFM.ru.

Специалист убежден, что на данный момент на горизонте не видно какого-либо возможного компромисса. Как со стороны России, так и со стороны США было слишком много сказано.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме поспорили Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Глава российского МИД напомнил, в Киеве в 2014 году произошел государственный переворот. Лавров также обвинил НАТО и ЕС в подавлении инакомыслия.



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