Митрофанов день: Что нельзя делать 6 декабря

Митрофан Воронежский был епископом Русской

церкви.

История

В 40 лет Митрофан овдовел и принял монашеский постриг, после

чего стал епископом. Он много сил тратил на укрепление православия в умах

русских людей и помогал строительству новых храмов. Позже Митрофан Воронежский

принял схиму, взяв себе имя Марий. Мощи святого находятся в Благовещенском

соборе в Воронеже. Также в этот церковный праздник вспоминают князя Александра

Невского.

Что нельзя делать 6 декабря

Задаваясь вопросом “какой

сегодня праздник”, стоит обратить внимание и на ограничения, связанные с

этим днем. В православный праздник святого Митрофана нельзя носить новую и

неудобную обувь, чтобы не было проблем в общении и ссор. Ругаться и ссориться

тоже не стоит, это может призвать нечистую силу, которая будет сопровождать

человека и приносить постоянные проблемы. В этот церковный праздник одиноким

девушкам не стоит есть домашнюю еду, чтобы не остаться без мужа еще год. Громкие

крики, песни могут спугнуть удачу. Этот православный праздник категорически

запрещает зависть и общение с недоброжелателями. Не стоит отправляться в

путешествие или дальнюю дорогу. Православный праздник святого Митрофана отлично

подходит для причастия, не стоит пренебрегать этим обрядом.

Традиции и приметы

6 декабря 2021 года православные

отмечают Митрофанов день. В этот церковный праздник издревле обращали внимание

на приметы и предсказывали по ним будущее.