Мнение: Невынужденная ошибка

Эх, что-то Ян сегодня надломился.

Шахматными причинами ход b5 объяснить затруднительно. Даже если бы не сам двухходовый просчет, с позиционной точки зрения ход выглядит подозрительно. Ну а так, Карлсену даже особо стараться не пришлось, просто взял то, что Ян ему сам выдал. Сам ход безусловно попадает в различные подборки знаковых ошибок в матчах на первенство мира.

В итоге, счет стал 5-3, осталось 6 партий. Отыграть 2 очка отставания у Карлсена будет адски тяжело. Во всяком случае, нужны более острые позиции, где Карлсен иногда допускает ошибки (как в 6-й партии). В подобных же неконкретных позициях Карслен по-прежнему смертельно опасен, особенно если соперники допускают малозаметные или тем более заметные ошибки, а Яну, такое ощущение, весьма неприятен тип позиций (хотя кому это приятно?), где надо долго защищать чуть худшую, но объективно практически равную позицию, где надо тупо сидеть и отрабатывать ничью. Иначе, опять же, сложно объяснить некоторые решения в 6-й и в особенности в 8-й партиях.

В общем, Яну можно пожелать забыть эту партию как страшный сон, отдохнуть и выходить на бой с чемпионом с открытым забралом, отступать уже по сути некуда.

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