 

Мнение: Невынужденная ошибка

06.12.2021, 5:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эх, что-то Ян сегодня надломился.
Шахматными причинами ход b5 объяснить затруднительно. Даже если бы не сам двухходовый просчет, с позиционной точки зрения ход выглядит подозрительно. Ну а так, Карлсену даже особо стараться не пришлось, просто взял то, что Ян ему сам выдал. Сам ход безусловно попадает в различные подборки знаковых ошибок в матчах на первенство мира.

В итоге, счет стал 5-3, осталось 6 партий. Отыграть 2 очка отставания у Карлсена будет адски тяжело. Во всяком случае, нужны более острые позиции, где Карлсен иногда допускает ошибки (как в 6-й партии). В подобных же неконкретных позициях Карслен по-прежнему смертельно опасен, особенно если соперники допускают малозаметные или тем более заметные ошибки, а Яну, такое ощущение, весьма неприятен тип позиций (хотя кому это приятно?), где надо долго защищать чуть худшую, но объективно практически равную позицию, где надо тупо сидеть и отрабатывать ничью. Иначе, опять же, сложно объяснить некоторые решения в 6-й и в особенности в 8-й партиях.

В общем, Яну можно пожелать забыть эту партию как страшный сон, отдохнуть и выходить на бой с чемпионом с открытым забралом, отступать уже по сути некуда.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Мнение: Кто за всё заплатит

19.10 / Мнение: COVID-19 расползается?

12.08 / Мнение: Что получается, когда чванливые доморощенные пириводчики банят сведущих людей.

08.06 / В Екатеринбурге возле магазина нашли труп полицейского

06.11 / ГИБДД предупредила об ответственности за несвоевременную смену шин на велосипедах

19.09 / Кто контролирует Вселенную?

26.06 / Мнение: Арестовать всех!

23.07 / Выпали в осадок

27.09 / Мнение: Письмо: “Уже не невинна в свои 30”

19.10 / «Забрали девочек как вещи»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика