 

ВОЗ раскрыла данные о смертности от штамма «омикрон»

06.12.2021, 5:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый штамм коронавируса «омикрон» пока не вызвал ни одной смерти, соответствующую информацию распространила Всемирная организация здравоохранения, информирует Agence France-Presse.

Потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», – приводит слова Райана РИА «Новости».

Накануне стало известно, что коронавирус выявили у девяти вернувшихся из ЮАР россиян, при этом информация о штаммовой принадлежности заболевания пока не установлена. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса для защиты населения и выделить финансирование.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Роспотребнадзор оценил влияние «британского» штамма коронавируса на эпидпроцесс

17.07 / МВД анонсировало запуск «Паутины» по всей России

18.11 / Guardian – в Белом доме не стали комментировать планируемый бойкот Олимпиады в Пекине

07.08 / Министр иностранных дел Белоруссии встретился с американским дипломатом

28.09 / Япония включила обвинения в адрес РФ в стратегию кибербезопасности

09.09 / В Одесской области подросток на мопеде сбил семилетнюю девочку – полиция

09.08 / Во Львовской области автобус столкнулся с автомобилем, несколько человек пострадали

28.12 / “Не понимаю, о каком конфликте вы говорите”. Разумков ответил на вопрос об отношениях с Зеленским

31.12 / Корреспондент Das Erste – брексит никогда не закончится, несмотря на соглашение

06.12 / Marseille News – Индия и РФ — в союзе с врагами друг друга, но всё-таки идут на сближение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика