ВОЗ раскрыла данные о смертности от штамма «омикрон»

Новый штамм коронавируса «омикрон» пока не вызвал ни одной смерти, соответствующую информацию распространила Всемирная организация здравоохранения, информирует Agence France-Presse.

Потребуется еще несколько недель, чтобы определить степень заразности нового штамма и понять, вызывает ли он более тяжелое течение болезни, отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. «Мы намерены получить ответы, которые нужны всем», – приводит слова Райана РИА «Новости».

Накануне стало известно, что коронавирус выявили у девяти вернувшихся из ЮАР россиян, при этом информация о штаммовой принадлежности заболевания пока не установлена. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по борьбе с новым штаммом коронавируса для защиты населения и выделить финансирование.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.