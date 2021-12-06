Минтруд решил уточнить правила получения пенсий для некоторых россиян

Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило поправки, изменяющие порядок начисления пенсий для граждан, имеющих право получения пенсионных накоплений всей суммой сразу, сообщили СМИ.

К указанным категориям граждан относятся россияне, которые получают пенсию по потере кормильца или инвалидности, а также те, у кого слишком мал трудовой стаж для начисления им пенсии по старости, информирует «Московский комсомолец».

По имеющимся у издания данным, подать заявление на единовременную выплату теперь можно будет через портал Госуслуг. Повторно обратится за выплатой можно будет только через пять лет. Новый порядок предположительно начнет действовать с 1 июля 2022 года.

Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде РФ (ПФР) сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.