 

Минтруд решил уточнить правила получения пенсий для некоторых россиян

06.12.2021, 5:06, Новости дня
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Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило поправки, изменяющие порядок начисления пенсий для граждан, имеющих право получения пенсионных накоплений всей суммой сразу, сообщили СМИ.

К указанным категориям граждан относятся россияне, которые получают пенсию по потере кормильца или инвалидности, а также те, у кого слишком мал трудовой стаж для начисления им пенсии по старости, информирует «Московский комсомолец».

По имеющимся у издания данным, подать заявление на единовременную выплату теперь можно будет через портал Госуслуг. Повторно обратится за выплатой можно будет только через пять лет. Новый порядок предположительно начнет действовать с 1 июля 2022 года.

Напомним, 21 ноября Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в РФ 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде РФ (ПФР) сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.



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