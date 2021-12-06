БГ для зумеров, или Стая одиноких волков

Новый альбом Оксимирона «Красота и уродство»: «нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман».

Оксимирон. Фото: соцсети

Альбом Оксимирона, вокруг которого почти месяц кипели страсти и нагнеталось ожидание, наконец, вышел. Обманывать ожидания (сначала клип вместо альбома, потом еще два, потом сборник) и максимально затягивать релиз — это, конечно, хороший маркетинговый ход, но многие поклонники Оксимирону его не простили. Слишком долго морочил голову. Промоушен настолько мощный, что в итоге должен был выйти как минимум «Сержант Пеппер». А вышли всего-навсего «Красота и уродство». Альбом как альбом, хороший, но ничего сверхъестественного. И это, конечно, обидно.

Но есть в нем и вокруг него несколько вещей, которые действительно удивляют, хотя им есть объяснение.

Что удивило

1. На обложке «Красоты» — картина Гребенщикова. На первый взгляд, странное сочетание — Оксимирон и БГ. На самом деле ничего странного. Мирон давний фанат Бориса Борисовича. Более того, и источники вдохновения у них совпадают. Это Боб Дилан, в любви к которому БГ много раз признавался. Сравните у Окси: «Маленький еврей в черном жанре — Боб Дилан». Именно Дилан ввел в поп-музыку ковровый неймдроппинг, насытил ее современными реалиями и именами в диапазоне от Кеннеди до Уорхолла. А у Оксимирона — от Азата Мифтахова и Дугина до Лукашенко и Веллера.

2. Поклонники Оксимирона, как и поклонники БГ, вынуждены постоянно лезть в словарь, иначе понять текст нереально. Это не новость, это было и в предыдущих альбомах Окси. Новость —

дикое количество отсылок к советскому и раннему постсоветскому, которые поймет скорее поколение БГ, чем поколение зумеров: дядя Степа, Курехин, Геннадий Айги, Горький на Капри.

А есть и более древние: Бейлис, Дрейфус, «в Греции все есть», «у алжирского дея под носом шишка». Это можно объяснить тем, что Окси для рэп-молодняка слишком олдовый и умный, а можно тем, что прошлое возвращается в нашу жизнь. Двадцатый век снова в моде, девятнадцатый на подходе.

3. Больше всех этот альбом ждала зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она высказалась о нем дважды. Первый раз удивила всех, назвав двух рэперов, которых точно не будут проверять на пропаганду наркотиков, — Басту и Оксимирона. А второй — сказав, что обязательно хочет послушать новый альбом. Как будто усомнилась: а может, все же стоит проверить? Наркотики в «Красоте» есть. Не так много, как хотелось бы Роскомнадзору, но есть. Но контекст такой, что не придерешься. Практически всюду, где Мирон упоминает спецсредства, он говорит о завязке и завязавших.

4. Фиты, коллаборации с другими артистами. Для рэпа это не новость, для Окси тоже. Фитуют все со всеми в больших количествах. Странно, наоборот, что в альбоме фитов немного, всего четыре-пять. Из известных широкой публике артистов поучаствовали Дельфин, АИГЕЛ и Монеточка. Она поет припев в финальной песне «Дрейдл» (еврейская детская игрушка, волчок). Монеточка? Вы серьезно? Но, с другой стороны, кому еще петь текст, в котором есть слово «монетка».

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А вот что не удивило.

Что не удивило

1. Миллион прослушиваний за первый час.

2. Песня «Агент». На первый взгляд, об «иностранных агентах». На самом деле — о том, что Мирон ощущает себя чужим в этой жизни. Одиноким, непонятым, слишком сложным. И это чувство разделяют с ним миллионы интеллигентных людей. Один одинокий волк — волк. Но уже три-четыре — это стая одиноких волков.

3. Россыпь мемов. Он мог, в принципе, и не выпускать альбом, а просто выложить их списком. Посмотрите, какая прелесть:

«Мой диплом настолько плох, что я мог стать министром культуры»,

«Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман»,

«Вся страна — пост ГАИ»,

«Звездочку ждет решетка»…

4. Название «Красота и уродство», оно очень точное.

Все 22 новых трека посвящены тому, как тяжело умному, образованному, талантливому Оксимирону жить среди быдла, которое не смотрело «Апокалипсис нашего времени»

и не знает, кто такой Бойс, ментов и плохого рэпа. Это очень искренний и талантливый альбом о том, как полюбить себя и возненавидеть весь мир. Я не издеваюсь, ему действительно тяжело. И с миром действительно большие проблемы. Решить Оксимирон их не может, но самооценку поднимает сильнее, чем поход к коучу или психотерапевту. И это тоже искусство.

Ян Шенкман, обозреватель

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