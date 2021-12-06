Мнение: Нужен новый набор правил для Интернета

Нужен новый набор правил для Интернета

Бывшая сотрудница Facebook и информатор Фрэнсис Хауген в среду умоляла законодателей избежать обычных тупиковых ситуаций в Конгрессе, когда они взвешивают предложения по пресечению злоупотреблений в социальных сетях, ограничивая защиту свободы слова компаниями от юридической ответственности.

Тем не менее, Хауген призвал к осторожности при внесении изменений в закон 1996 года, который обеспечивает правовую защиту как для контента, который размещают платформы, так и для компаний, удаляющих публикации, которые они считают оскорбительными. Она процитировала непредвиденные последствия предыдущей редакции Конгресса.«Я призываю вас двигаться вперед с открытыми глазами на последствия реформы», – засвидетельствовал Хоген на слушании подкомитета House Energy and Commerce. «Я призываю вас поговорить с правозащитниками, которые могут помочь объяснить, как последняя реформа … оказала драматическое влияние на безопасность некоторых из наиболее уязвимых людей в нашем обществе».

Законодатели выдвинули предложения после того, как в октябре Хауген представил случай, когда системы Facebook усиливают онлайн-ненависть и экстремизм и не могут защитить молодых пользователей от вредоносного контента.

Ее предыдущие разоблачения стимулировали законодательные и регулирующие усилия по всему миру, направленные на борьбу с Бигтехом, и недавно она несколько раз выступала перед европейскими законодателями и официальными лицами, которые разрабатывают правила для компаний, работающих в социальных сетях.

Хауген, специалист по данным, работавшая менеджером по продукту в отделе гражданской этики Facebook, подкрепила свои утверждения огромным количеством внутренних документов компании, которые она тайно скопировала и предоставила федеральным регуляторам ценных бумаг и Конгрессу.

«Facebook хочет, чтобы вы оказались втянутыми в долгую, затяжную дискуссию по мельчайшим деталям различных законодательных подходов. Пожалуйста, не попадитесь в эту ловушку», – сказала она законодателям в среду. "Время имеет существенное значение. Здесь очень многое поставлено на карту. У вас есть уникальная возможность создавать новые правила для нашего онлайн-мира ».

Когда она впервые появилась на публике этой осенью, изложив далеко идущее осуждение гиганта социальных сетей перед подкомитетом Сената по торговле, Хауген предложила Конгрессу рецепты действий. Она отвергла идею разделения технологического гиганта, к чему призывают многие законодатели, отдав предпочтение целевым законодательным средствам правовой защиты. В частности, они включают новые ограничения давно действующей правовой защиты высказываний, публикуемых в социальных сетях. И республиканские, и демократические законодатели призвали отменить некоторые меры защиты, предоставляемые положением 25-летнего закона, известного как Раздел 230, который защищает интернет-компании от ответственности за то, что публикуют пользователи. Закон, принятый в то время, когда многие из самых влиятельных социальных сетей еще не существовали, позволил таким компаниям, как Facebook, Twitter и Google, вырасти до гигантов, которыми они являются сегодня.

«Давайте вместе работать над двухпартийным законодательством, потому что мы не можем больше ждать», – сказал член Палаты представителей Майк Дойл, председатель подкомитета по коммуникациям и технологиям.

Facebook и другие социальные сети используют компьютерные алгоритмы для ранжирования и рекомендации контента. Они управляют тем, что отображается в новостных лентах пользователей. Идея Хауген состоит в том, чтобы снять защиту в тех случаях, когда доминирующий контент, управляемый алгоритмами, ограничивае массовое участие пользователей в интересах общественной безопасности.

Это идея Закона о правосудии против вредоносных алгоритмов, который был представлен высокопоставленными демократами Палаты представителей примерно через неделю после того, как Хауген дала показания перед коллегией Сената в октябре. Законопроект возложит ответственность на компании, работающие в социальных сетях, сняв с них защиту в соответствии с разделом 230 за специальные рекомендации для пользователей, которые, как считается, причиняют вред. Платформа теряет иммунитет в тех случаях, когда она «сознательно или по неосторожности» продвигает вредоносный контент.

Хауген, которая ранее сосредоточивала большинство своих публичных выступлений на своем взгляде на недостатки Facebook, выступила с резкой критикой на слушаниях в среду о TikTok, видеоплатформе, пользующейся огромной популярностью у подростков и детей младшего возраста.

«TikTok предназначен для цензуры», – сказала она, утверждая, что принадлежность ему китайской компании ByteDance делает его пригодным для обязательного контента. Хауген утверждала, что алгоритмы TikTok вызывают у пользователей большее привыкание даже, чем служба обмена сообщениями Facebook Instagram, которую она подробно раскритиковала, сославшись на внутренние исследования, показывающие очевидный вред для некоторых молодых пользователей, особенно для девочек. Исследование показало, что давление сверстников, создаваемое Instagram, привело к проблемам с психическим здоровьем и имиджем тела, а в некоторых случаях – к расстройствам пищевого поведения и суицидальным мыслям. Представители TikTok не ответили на сообщение с просьбой о комментарии.

Член палаты представителей Фрэнк Паллоне, DNJ, который возглавляет полный комитет по энергетике и торговле, сказал, что предложение его высокопоставленного республиканца, члена палаты представителей Кэти МакМоррис Роджерс из Вашингтона, не идентично законопроекту демократов, но представляет собой хорошее начало для потенциального компромисса. Все законодательные предложения ждут окончательного принятия Конгрессом. Некоторые эксперты, поддерживающие более строгое регулирование социальных сетей, говорят, что закон демократов в том виде, в каком он был написан, может иметь непредвиденные последствия. Они предполагают, что он недостаточно ясно показывает, какое конкретное алгоритмическое поведение приведет к потере защиты от ответственности, что затрудняет понимание того, как это будет работать на практике, и приводит к широким разногласиям по поводу того, что он может делать на самом деле.

Meta Platforms, новое название материнской компании Facebook, отказалась комментировать конкретные законодательные предложения. Компания выступает за обновление правил.

«Мы являемся платформой для свободного самовыражения, и каждый день нам приходится принимать трудные решения о балансе между предоставлением людям права голоса и ограничением вредоносного контента», – говорится в заявлении Меты в среду. «Неудивительно, что республиканцы и демократы часто не согласны с нашими решениями, но они также не согласны друг с другом. Что нам нужно, так это набор обновленных правил для Интернета, установленных Конгрессом, которым компании должны следовать, поэтому мы просим об этом почти три года ».

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг предложил изменения, которые обеспечат правовую защиту интернет-платформ только в том случае, если они смогут доказать, что их системы для выявления незаконного контента работают нормально. Однако меньшим технологическим компаниям и стартапам может быть труднее выполнить это требование, что заставляет критиков обвинять его в том, что в конечном итоге оно отдает предпочтение Facebook. Другие компании, работающие в социальных сетях, призвали с осторожностью вносить любые законодательные изменения в раздел 230.

https://www.barchart.com/story/news/6427651/as-lawmakers-mull-curbs-on-social-media-haugen-weighing-in – оригинал на английском

Фактически, хотя Хауген изначально позиционировали как борца за "чистый интернет", она способствует тому, что Facebook и без того зависимый от америкаского правительства, еще сильнее будет подвергаться гос.регулированию. Американскому гос.регулированию, где порядок дискуссии на площадке во все большей степени определяется не какими-то правилами самой площадки, а компромиссным решением двух американских партий. То есть, демократы и республиканцы определят для вас, как именно вы должны общаться в Facebook – что можно заблокировать, а что можно пока оставить. Речь то идет по сути о реконфигурции государственной цензуры в социальных сетях, которые должны принять такие правила безопасности, которые устроят политическое руководство. Попутно, под сурдинку еще и китайцев долбят с их Тик-Током, который еще при Трампе поставили в угнетенное положение, требуя продать американский филиал под угрозой закрытия.

Само собой, все это часть общемировых процессов фрагментации сети, где государства все активнее занимаются огораживанием национальных сегментов и атакуют глобальные сервисы, которые пытаются играть в "независимость и объективность". Но финал процесса видится весьма предсказуемым – полное или частичное подчинение гос.регулированию представляется неизбежным, даже при сохранении маркетинговых заявлений про "свободу бизнеса" и "мы частная компания". Это происходит с Фейсбуком и с тем же Телеграмом. Так или иначе их заставляют идти на "сотрудничество с администрацией" прямыми и непрямыми методами.

В случае с Facebook или Twitter, возможное снятие иммунитета приведет к тому, что избегая юридической ответственности за распространение "зловредного контента", компании ничего не останется как ужесточать цензуру. А содержание "зловредного контента" определяют внутренние структуры аффилированные с НАТО, Атлантическим Советом и другими подобными чудесными организациями, которые делигируют внутренних цензоров, которые составляют списки из нежелательных слов, терминов и информации, которую априори надо блокировать. Разумеется, без суда и следствия. Просто, формально частное мнение частных лиц становится руководством к действию для сотен миллионов пользоваталей. Разумеется, за мнением частных лиц стоит позиция государства или военно-политического блока. Сама же компания выступает в роли инструмента цензуры в интернете под вывеской "ну мы же частная компания – не нравится, уходите". А так как контроль постепенно устанавливают над все большим числом сервисов и платформ, то для "цифровых маргиналов" остаются лишь прессуемые "альтмедиа" или же кустарные соц.сети, вроде той, которую пытается раскрутить Трамп. Вот так и выглядит "прекрасный мир свободного интернета будущего". Разумеется, правила информационного мира будущего определят не "свободные пользователи", а государства и спецслужбы, а также служащие им корпорации.

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