 

Глава СК поручил проверить песни Оксимирона и Noize MC

06.12.2021, 4:18, Разное
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…на наличие в них реабилитации нацизма и экстремизма.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить тексты песен рэперов Оксимирона и Noize MC из-за жалобы инициативной «группы патриотов». О доследственной проверке сообщает пресс-служба силовой структуры.

«Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», — сообщили в СК.

В пресс-службе отмечают, что жалоба «группы патриотов» появилась «в одном из средств массовой информации».

«Дождь»* отмечает, что три дня назад блогер Дмитрий Якушев опубликовал в своем «Живом журнале» обращение некой «группы патриотов».

В нем авторы называют Бастрыкина «большим патриотом России», «прозорливым защитником Отечества» и просят его обратить внимание на «преступную деятельность так называемых рэперов Noize mc и Oxxxymiron», которые, по их словам «перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО».

После появления новости о начале доследственной проверки Якушев уточнил, что никакой «группы патриотов» не было. «Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал он.

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Источник: Новая газета



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