Мнение: Ковид и капитализм

Ковид и капитализм

К началу XXI века все правительства и ООН соглашались, что перед человечеством стоят три главные проблемы — бедность, войны и экология, и прилагали значительные, по крайне мере на словах, усилия для их разрешения.

Национальный масштаб бедности связан с несовершенством экономического строя большинства стран. Глобальный масштаб бедности связан с пороками развития мирового рынка и гегемонией государств большого Севера.

Проблематика экологии, то есть разрушения благоприятных для жизни человека природных условий, также связана с несовершенством экономического строя большинства стран, когда задачи прибыльности и промышленного роста подавляют все иные факторы общественного производства.

Войны и конфликты связаны с несовершенством международных отношений, неразрешимостью в текущей ситуации межнациональных конфликтов, неравномерностью экономического развития стран и военно-политическим доминированием наиболее развитых и богатых государств.

Всё многократно фиксировалось в выступлениях мировых лидеров, в различных международных резолюциях. В реальности все эти противоречия усугублялись, вызывали социальные брожения. Конфликтность, как внутренняя, так и внешняя, только нарастала, а проблемы экологии становились ареной политических игр. Человечество всё больше запутывалось в узлах этих проблем и противоречий. Экономические кризисы, только обостряющие все болевые точки, следовали один за другим (2000-2002, 2008-2009, 2014-2016, 2020-?).

Пандемия как катализатор социальных проблем

И вот в 2020 грянула пандемия. Вирусная угроза была объявлена чуть ли не главной проблемой человечества, национальные правительства бросили все силы на борьбу с ней. Социально-экономическая, культурная, информационная, образовательная политика государств была увязана с противоэпидемиологическими мерами, пандемией стали объясняться чуть ли не все социальные проблемы. В большинстве стран всё происходило как под копирку одинаково, отличались лишь нюансы. На арене общественной жизни старое противоречие между индивидом и государством, личностью и обществом проявилось в новой, более острой форме. Что важнее: здоровье людей или экономический рост? Что важнее: неприкосновенность личной жизни или контроль за распространением заразы? Что важнее: право свободного выбора или всеобщая вакцинация? Наступил очередной кризис доверия к государственным институтам, официальной медицине и экономической системе, в которой все тяготы и лишения ложатся на плечи народа. Борьба с вирусом всё больше напоминает обычному человеку борьбу против него.

Ещё резче обострилось глобальное экономическое неравенство. Всемирный банк и МВФ почти с издёвкой в своём прогнозе сообщали:

Слабые и затронутые конфликтами страны с низкими доходами больше всего пострадали от пандемии, а рост доходов на душу населения замедлился, по крайней мере, на десятилетие. Потерянный в 2020 г. доход на душу населения не будет полностью возмещен к 2022 г. примерно в двух третях стран с формирующимся рынком и развивающихся странах, включая три четверти нестабильных и затронутых конфликтом стран с низким уровнем дохода. Ожидается, что к концу этого года около 100 млн человек окажутся в условиях крайней нищеты. Эти неблагоприятные воздействия сильнее всего ощутят наиболее уязвимые группы — женщины, дети, неквалифицированные и неоформленные официально работники. Рост безработицы, высокие темпы инфляции и повышение цен приведут к серьезному ухудшению качества жизни всех людей с наименьшими доходами.

Разумеется, с адекватной, научной точки зрения, человечество обладает достаточным ресурсным, производственным, научно-техническим потенциалом, чтобы, мобилизовав необходимые средства и применив жесткие организационные меры, преодолеть проблематику этого стихийного по сути бедствия. Никаких разумных оснований высчитывать экономические и прочие потери от радикальной борьбы с пандемией нет, жизнь человека (и тем более здравоохранение народа) уже давно с этической и философской позиции признана наивысшей ценностью. Однако обстоятельства, порождённые спецификой экономической системы, остервенелой конкуренцией государств на мировой арене и внутренними социальными противоречиями, вгоняют правительства, народы и отдельных людей в сумятицу мер, контрмер, противодействий и протестов.

Картель из фармацевтических корпораций, технологических гигантов и политиков

Как это часто бывает, нашлись силы, способные «в мутной воде хорошо рыбу ловить». Пандемия далеко не для всех стала бедствием и проблемой. Пандемия была использована некоторыми крупнейшими корпорациями для передела рынков. Сферы экономики, в которых сосредоточен мелкий и средний бизнес, подверглись чрезвычайному давлению, а в отдельных случаях разгрому. Не имея крупных капиталов и возможности диверсификации, мелкосредний бизнес вступил в полосу разорений, в том числе благодаря привлечению заёмных банковских средств в условиях максимальной неопределённости. Иными словами, пандемия стала катализатором монополизации рынков.

Но самое интересное, что как во время экономических кризисов государства накачивают деньгами крупнейшие банки и корпорации, во время пандемии наступил «звёздный час» крупнейших фармкорпораций. Особенно это касается наиболее развитых западных стран, корпорации которых претендуют на глобальное тотальное доминирование на рынке лекарств. Более того, они, сбившись в конгломерат («широкая коалиция технологических и медицинских компаний»), постепенно реализуют программу глобального учёта граждан через введение паспортов иммунизации. Ещё в 2016-2017 годах Всемирный банк в сотрудничестве с ВОЗ, Фондом Рокфеллера, Фондом Билла и Мелинды Гейтс, Microsoft и некоторыми другими рукопожатными организациями разрабатывали план всемирной цифровой идентификации граждан (Identification for Development initiative). Microsoft, Oracle и Salesforce уже получили от правительства США заказ на разработку цифрового паспорта с использованием кошельков Apple и Google. Планируется, что к этой инициативе будут подключать «дружественные» США страны.

Big Pharma получили миллиардные транши от правительств западных стран на разработку вакцин, но при этом скрывают технологии производства и определяют цену вакцин, отстаивая исключительно интересы своей доходности. Правительства всего мира закупили вакцины для своих граждан у Big Pharma, а бедным странам МВФ предоставил крупнейшую субсидию для вакцинации в размере $275 млрд, которая почти наверняка осядет в карманах Big Pharma.

Продажи вакцины Pfizer в 2021 году составят как минимум $15 млрд уже на основе заключённых сделок. Объем продаж вакцины Moderna составит почти $20 млрд в 2021 году, $12 млрд в 2022 году и $11,4 млрд в 2023 году, с учётом проведения принципа постоянной ревакцинации. За последний год акции Moderna выросли на 372%. Правительства Великобритании и США выплатили Pfizer компенсацию, защищающую ее от судебных исков в случае вреда от её вакцины.

Итак, разработка вакцины на Западе была оплачена налогоплательщиками, стала частной собственностью Big Pharma, вся прибыль от вакцинации приватизирована ей же, притом в дополнительном исследовании побочных эффектов экономического смысла нет.

Сложился своеобразный картель из фармацевтических корпораций, технологических гигантов и политиков, который получает прямую выгоду от пандемии за счет общества. Таковы метаморфозы обоснованной и необходимой борьбы с пандемией, порождённые западной моделью рыночной экономики.

(с) Анатолий Широкобородов

https://topcor.ru/22865-dlja-kogo-pandemija-stala-ne-bedstviem-a-vozmozhnost-nazhivitsja.html – цинк

Разумеется, эпидемия не повод отказываться от прибыли. Там где критики капитализма видят проблему, ревнители капитализма видят еще одну возможность для обогащения, потому что даже планетарные стихийные бедствия, никак не могут изменить саму суть капитализма.

И разумеется, так как даже по государственным прогнозам все это не закончится как минимум до 2024-го года, ближайшие годы Бигфарма заработает огромные деньги, разрабатывая эту золотую жилу.

Кто-то скажет, но ведь надо внедрять вакцину для борьбы с вирусом, чтобы выработать иммунитет. Но как не трудно заметить, конкурирующие страны и блоки, не спешат признавать чужие вакцины, чтобы продвигать свои. А за каждой конкретной вакциной стоят фармацевтические компании, которые фактически конкурируют на рынке вакцин, а государства выступают в роли лоббистов интересов крупных фарм.компаний, обеспечивая режим благоприятствования для одобранных "правильных вакцин" и блокируя распространение вакцин конкурентов, которые могут откусить часть прибыли у "национального производителя". Разумеется, все это прикрыто разговорами про "заботу о здоровье граждан". Ну это из области "рынок он же для людей (список людей прилагается)".

—