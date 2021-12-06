Мнение: О защитниках Донбасса – настоящих «ихтамнетах»… Вы серьёзно?



Фото © Reuters.

Это уже совершенно точно – большой прокол. Ну и редкая удача для фотокорреспондента очень уважаемого мирового #СМИ. Действительно, ведь совсем не часто случается так, что в кадр попадает именно тот, кого – по одной из официальных версий, – на этом месте «вообще нет».

А фотографу Reuters Александру Ермоленко повезло на линии соприкосновения непризнанных республик с признанной Украиной поймать в объектив самого бесспорного «ихтамнета».

Ведь кто на защите этих самозваных ДНР-ЛНР бесспорно есть? Ну и ежу же понятно – кадровые российские военные в отпусках, разного рода буряты и прочие десантники, а также крепкие российские мужики средних лет – искатели приключений, завербованные в РФ за «грязные #деньги» федерального бюджета и снабжённые всем, от камуфляжа до оружия.

Нет там только всех тех, о ком говорил нынешний российский президент Владимир #Путин – настоящих шахтёров и трактористов. Вот таких, как этот безымянный защитник Луганска, попавшийся на глаза репортёру Reuters прямо на позиции неподалёку от Кировска (ЛНР).

Как ни посмотреть на фото – таких в этих местах точно быть не должно. Если верить пропаганде. Хотя, быть может, его специально завезли к визиту заезжего фотокора?

Или всё-таки признаем, что эта необъявленная война, длящаяся уже восьмой год кряду, всё же событие более сложное и многоплановое, чем пытается представить любая пропаганда?

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