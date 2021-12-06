У участников встречи глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме выявили COVID

Председательство ОБСЕ проинформировано, что двое присутствовавших на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме после мероприятия получили положительные результаты теста на COVID-19, сообщили в МИД Швеции. Коронавирус выявили у главы МИД Финляндии Пекки Хаависто, сообщили СМИ.

«Дополнительные случаи не могут быть исключены. Участники могли заразиться СOVID-19 в течение одного или нескольких дней встреч 2–3 декабря», – приводит текст сообщения пресс-службы МИД Швеции ТАСС.

Как информирует агентство ТТ, положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто. Он также успел принять участие в заседании правительства своей страны в пятницу. Хаависто сообщил о своем результате теста шведской коллеге Анн Линде.

Во встрече в Стокгольме принимали участие более 50 министров иностранных дел, в том числе России, США, Британии.

Напомним, 2 декабря в Стокгольме на полях встречи (СМИД) ОБСЕ состоялись переговоры главы МИД РФ Сергей Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В тот же день Лавров в Стокгольме встречался с министром иностранных дел Британии Элизабет Трасс. В этот же день прошла встреча Лаврова с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Тогда же глава МИД РФ с коллегой из Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз.

Напомним также, 23 ноября премьер-министр Франции Жан-Кастекс получил положительный результат теста на коронавирус. В тот же день премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо ушел на самоизоляцию. Днем ранее премьер-министр Франции Жан-Кастекс посетил с визитом Брюссель, где встречался со своим бельгийским коллегой Александром Де Кроо.