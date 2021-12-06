 

Спасибо, что живые – Личное мнение

06.12.2021, 3:32, Разное
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Закончились съёмки «Песни года 2021».


Фото: Соцсети

Предлагаю переименовать это мероприятие проветривания париков ископаемыми советской эстрады, а также подающей надежды «молодёжи» в лице 45-летнего Коли Баскова в «Застой года».

Пенсионеры хорошо помнят застой, который был при Брежневе. Мы про него читали.


Фото: Соцсети

И теперь, живя в эпоху космического туризма, мы этот самый застой наблюдаем в нашей до боли, в прямом смысле слова, родной «Песне года».


Фото: Соцсети

Не знаю ни одного человека, который бы слушал песни, исполненные на этой самой «Песне». Этот рейтинг песен он актуален среди, простите, кого? Среди вот этих?


Фото: Соцсети

Одни и те же персонажи десятилетиями выходят на сцену, чтобы пооткрывать рты в микрофон. Годы сменяют друг друга, городские телефоны-автоматы со звонками за 2 копейки заменил Фейстайм. Однако состав «Песни года» остался без изменений.


Фото: Соцсети

Их лица приелись. Фальшивые улыбки с синими по моде прошлого века коронками лично меня раздражают. От их париков даже через экран разит одеколоном «Саша» или как там он в 1989 году назывался.


Фото: Соцсети

Единственное, что меняется, — это степень прокачки филлерами этих лиц (с каждым голом всё интенсивнее) и жировая прослойка на них.

В этом году надулась Софочка Ротару, но какие к ней могут быть претензии: старушке — под 80. Спасибо, что живая.


Фото: Соцсети

Впрочем, все они — «спасибо, что живые». Еле стоят ведь на своих каблуках да в обтягоне. Хорошо хоть не падают.

Особенно, если используют друг друга в качестве костылей.


Фото: Соцсети

Российский шоубиз — самый гериатрический шоубиз в мире. Так и хочется назвать его советской эстрадой.

Советского Союза нет уже 30 лет, а эстрада пока есть: пока живые.

Надоели? Какие чувства испытываете по отношению к завсегдатаям «Песни года»?

Источник: Лена Миро



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