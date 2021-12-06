Мнение: Отличительные черты связанные с деятельностью деструктивных культовых организаций и сект

В рубрике "Изба-читальня" фрагмент из книги "Верни свою жизнь" посвященной структуре и деятельности различных религиозных и тоталитарных сект, а также способам их покинуть и осуществить психологическую реабилитацию и ресоциализацию после выхода из секты.

Отличительные черты связанные с деятельностью деструктивных культовых организаций и сект

В основе культовых групп, программ и отношений лежат согласованные усилия по оказанию влияния и контроля. Многие члены, бывшие члены и сторонники культов не до конца осознают, в какой степени ими можно манипулировать, эксплуатировать или даже злоупотреблять.

Следующий список социально-структурных, социально-психологических и межличностных моделей поведения, часто встречающихся в культовой среде, может помочь вам оценить конкретную группу или отношения.

Сравните эти модели с ситуацией, в которой находитесь вы. Этот список может помочь вам определить, есть ли повод для беспокойства.

Имейте в виду, что этот список не является "шкалой культов" или окончательным контрольным списком для определения того, является ли конкретная группа культом; это не столько диагностический, сколько аналитический инструмент:

– Группа демонстрирует чрезмерно ревностную и беспрекословную преданность своему лидеру и (независимо от того, жив он или мертв) считает его систему убеждений, идеологию и практику Истиной, законом.

– Вопросы, сомнения и инакомыслие не поощряются или даже наказываются.

– Практики, изменяющие сознание (такие как медитация, песнопения, говорение на языках, сеансы обличения или изнурительные рабочие процедуры), используются в избытке и служат для подавления сомнений относительно группы и ее лидера (лидеров).

– Руководство диктует, иногда очень подробно, как члены группы должны думать, действовать и чувствовать (например, члены группы должны получить разрешение на свидание, смену работы или брак – лидеры предписывают, что носить, где жить, иметь ли детей, как воспитывать детей и так далее).

– Группа элитарна, претендует на особый, возвышенный статус для себя, своего лидера (лидеров) и своих членов (например, лидер считается мессией, особым существом, аватаром, или группа и/или лидер выполняют особую миссию по спасению человечества).

– Группа имеет поляризованный менталитет "мы против них", что может вызвать конфликт с обществом в целом.

– Лидер не подотчетен никаким властям (в отличие, например, от учителей, военных командиров или министров, священников, монахов и раввинов основных религиозных конфессий).

– Группа учит или подразумевает, что ее якобы возвышенные цели оправдывают любые средства, которые она считает необходимыми. Это может привести к тому, что члены группы будут участвовать в поведении или деятельности, которые до вступления в группу они считали бы предосудительными или неэтичными.

– Руководство вызывает чувство стыда и/или вины, чтобы влиять на членов группы и контролировать их. Часто это делается с помощью давления со стороны сверстников и тонких форм убеждения.

– Подчинение лидеру или группе требует от членов разорвать связи с семьей и друзьями и радикально изменить личные цели и деятельность, которые они имели до вступления в группу.

– Группа озабочена привлечением новых членов.

– Группа озабочена зарабатыванием денег.

– От членов группы ожидают, что они будут уделять огромное количество времени группе и связанной с ней деятельности.

– Членов группы поощряют или требуют, чтобы они жили и/или общались только с другими членами группы.

– Наиболее преданные члены ("истинно верующие") считают, что жизнь вне группы невозможна. Они считают, что другого пути нет, и часто боятся репрессий по отношению к себе или другим, если они покинут группу – или даже подумают о том, чтобы покинуть ее.

Этот отрывок с описанием черт присущим сектам взят из книги "Верни свою жизнь: Восстановление после культов и оскорбительных отношений (Bay Tree Publishing, 2006). написанной Джанджей Лалич и Майклом Д. Лангоне.

PS. В целом, описание не то, чтобы сильно прорывное, но вполне отражает реальность, тем более что в разное время доводилось встречать как религиозных, так и политических сектантов, а также жертв подобных организаций.

—