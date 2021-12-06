Мнение: В идиотской форме

Возникла анекдотическая ситуация. Некая «группа патриотических граждан» публично обратилась с призывом проверить двух рэперов NoizeMC и Оксимирона на предмет содержания их творчества. Руководитель Следственного комитета с глубоким пониманием отнесся к просьбе и поручил организовать проверку.

«Группа патриотов» дала заднюю и сообщила, что вообще-то их обращение было вымышленным и специально составленным в идиотской форме.

Но поздно. Поезд набирает ход. Теперь-то уж точно остановить его никак нельзя.

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