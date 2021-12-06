Мнение: Письмо: “Объект для зависти и подражания”

Увы, про ресурс искусства письма пишут, в основном, маргиналы и бездельники.

На 10 писем – 9 таких.

Оно и понятно. Вместо того, чтобы работать, приятней воображать себя творческим человеком.

Вот эта, например, завидует популярным музыкальным группам, даже Битлз, хотя кроме мамы и бабушки никому ее песни никогда не нравились и никто их не слушал.

В любви у нее такая же большая дыра как в работе, однако она завидует хищникам.

Зависть – главная причина жизни в яме.

Прочитайте это письмо и расскажите подробно, почему именно зависть.

zmagarachka

Здравствуйте, Эволюция. Решила написать вам письмо о рыбалке в ресурсе искусства, которая меня давно уже интересует, а именно – о рыбалке на читателей, на то, как их зацепить, заинтересовать, вызвать эмоции своим произведением, и в чём тут есть сходства и различия с рыбалкой в ресурсе любви, когда ты рыбачишь не на каких-то абстрактных читателей, а на конкретного человека, который тебе нравится. Мне кажется, первое у меня всегда немножко получалось, а второе вообще не получалось никогда.

Я с раннего детства всегда что-нибудь сочиняла, своей жизни без этого не вижу совсем, мне кажется, я буду совсем не я, если ничего не буду сочинять и придумывать. Когда я была маленькой и ещё не умела писать, а писать уже хотелось, я заставляла писать маму – диктовала ей сказки, которые сама сочиняла, а она писала под мою диктовку. Потом я уже сама стала писать, когда научилась.

Часто на меня могло оказать большое впечатление какое-нибудь произведение, и мне под этим впечатлением начинало приходить много разных своих идей. Так, например, лет в 12 я посмотрела фильм «Титаник», и я тогда впервые узнала, как сильно может захватить внимание интересный и напряжённый сюжет. Помню, когда там показывали эту катастрофу с кораблём, я с таким напряжением следила за происходящим, переживала за главных героев, что даже не заметила, как прошёл уже целый час фильма, мне казалось, что прошло только минут 15, не более. И мне после этого стало интересно, как же так получается, что человек смотрит какой-то фильм или читает книгу, и его внимание так захватывается, что он забывает на время обо всём остальном. Мне тоже захотелось научиться точно также захватывать внимание человека, когда я о чём-то пишу.

Я стала пробовать сочинять рассказы и истории, в которых описывала какие-нибудь кульминационные моменты, давала это почитать маме или бабушке, и смотрела на их эмоции, насколько им интересно это читать, получается ли у меня захватить их внимание своим повествованием. Критические оценки меня при этом никогда не интересовали, это же ведь, во-первых, не профессиональные критики, а во-вторых, близкие мне люди и их мнение в любом случае будет предвзятым. Поэтому я обращала внимание не на мнения, а на реакцию, скучно им читать мои сочинения или нет, и если я видела, что у меня получилось вызвать какие-то эмоции, всегда радовалась.

Потом, уже в подростковом возрасте, я увлеклась сочинением песен. Я и до этого песни сочиняла, но в классе так 7-м, когда мне было 13 лет, я впервые попробовала сочинить современную песню, в одном из модных на то время музыкальных направлений. Первый опыт такого сочинения мне понравился, и я стала сочинять их и дальше. Песни свои я почти никому не показывала, кроме мамы и бабушки, один раз только по просьбе бабушки напела пару песен своей однокласснице, которая пришла к нам в гости, они ей понравились, но больше о них никто не знал, я была человеком необщительным, не любила и не хотела хвастаться чем-то и выставлять что-то напоказ.

Как раз на это же примерно время пришёлся рассвет популярности известной группы «Звери» (это были 2004-2005 годы). И я снова стала свидетельницей удивительного для меня тогда явления. Мне раньше всегда говорили, что нравиться абсолютно всем невозможно, что вкусы у всех разные, и всегда что-то будет кому-то нравится, а кому-то – нет. Но тут я сама лично увидела опровержение этому. В моём классе эта группа вместе с её солистом нравилась всем, абсолютно, я не могла найти ни одного человека, кому бы их песни не нравились. Помню, у нас были тогда популярны анкеты для друзей с разными вопросами, которые мы передавали друг другу для заполнения, я полистала однажды одну из таких анкет, там была графа «любимая группа», и все 24 человека из нашего класса написали в этой графе «Звери» на первом месте.

Для меня это было очень удивительно и непонятно, как так можно нравиться вообще всем подряд, раньше мне это казалось невозможным, а тут я своими глазами видела, что, оказывается, такое возможно. Мне эта группа тоже нравилась, но я вместе с этим и завидовала тоже такой популярности. Мне хотелось понять, разгадать, в чём вообще причина, секрет, что такого должно быть в твоих песнях, чтобы они тоже вот так всем нравились. Однажды мне пришла в голову мысль, что людям нравится что-то тогда, когда они находят в этом что-то похожее на себя, на свои чувства, мысли, проблемы, переживания. И всё же мне этого тоже казалось недостаточно. Потом я и вовсе решила, что всё дело в том, что Рома Зверь – мужчина, а по мальчикам и их песням девочки всегда сходили с ума больше, и что женские песни никогда не смогут быть также популярны, как мужские, и это приводило меня в уныние.

Но прошло несколько лет, популярность «Зверей» начала идти на спад, и я стала думать, что в такой популярности, которой я так завидовала раньше, нет ничего особенного, ведь она всегда быстротечна, как приходит, так и уходит потом. Но тут я вдруг вспомнила про другую группу, которая тоже когда-то, очень давно, когда меня ещё и на свете не было, была не меньше популярна – про «Битлз». Они наверняка точно так же, как и «Звери» в моё время, нравились всем подряд без исключения, но в их песнях явно было что-то ещё, чего не было у «Зверей», раз их песни сочли шедеврами умные и видные люди и их помнят до сих пор. У меня появился новый объект для зависти и подражания, мою голову опять начали занимать вопросы, а что же такого должно быть в песне, чтобы она стала шедевром и запомнилась людям на века, а не просто пробыла популярной какой-то короткий миг и забылась.

Музыкой я увлекалась очень долго, когда я уже училась в универе, у меня было где-то около 50 песен собственного сочинения. Но потом произошло одно событие, которое в миг перекрыло моё прежнее увлечение и послужило началом увлечению новому.

Меня всегда не то чтобы волновало, а скорее задевало всё время, что творческие профессии многие считали не такими нужными, важными и ценными для общества, как, например, профессии врачей, учителей, строитенлей и т. д. Что все эти музыканты, певцы, поэты, артисты, писатели и т. д. ничего полезного не делают, а только развлекают людей и не более того.

И вот в старших классах, то ли в классе 10-м, то ли в 11-м, я прочитала одну книжку, не буду называть какую, чтобы не делать рекламу, так как реклама в вашем блоге запрещена. В этой книжке рассказывалось об одной женщине-отшельнице из тайги, которая знала обо всех тайнах этого мира, и эта книжка очень сильно в том моём возрасте повлияла на моё мировоззрение. Наряду со всем прочим, там говорилось об одной тайной мифической так называемой «науке образности», которая заключалась в том, как образы, создаваемые воображением человека, могут влиять на материальный мир и изменять его.

И вот тут я вдруг нашла для себя, в чём заключается главная польза и ценность для общества труда всех музыкантов, поэтов, писателей и им подобных – они не просто развлекают людей, они могут влиять на окружающий мир и изменять его. И эта идея меня очень вдохновила. Но мне той книжки и никем не признанной, не существующей науки образности было недостаточно, мне хотелось найти ещё какое-то подтверждение тому, что искусство может менять мир. И вскоре я это подтверждение нашла.

Я в тот день смотрела новости, и в одном из сюжетов стали рассказывать про фильм, о котором я до этого, стыдно признаться, вообще ничего не слышала – это был фильм Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». И ведущая в конце этого сюжета произнесла фразу, которую я надолго запомнила: «фильм, который изменил не только кино, но и реальность – в этом сила искусства». И это я восприняла как подтверждение того, что искусство может менять мир, и это подтверждение было не из какой-то непонятной книжки и никем не признаваемой науки образности, а из реального, официального новостного сюжета про всеми признанный исторический фильм.

С этого момента у меня началось новое увлечение – я стала собирать разные подтверждения тому, что искусство может влиять на события, происходящие в мире, и записывала, конспектировала эти подтверждения в тетрадку. На это уходило почти всё моё свободное время, целых три года я ничем больше и не занималась другим, тетрадок таких с конспектами у меня накопилось целых 17 штук (этим всем я занималась помимо учёбы в универе, которая мне была не так интересна, как это). Я нашла сборник статей Эйзенштейна «Психологические вопросы искусства», прочитала «Психологию искусства» Выготского. Меня снова стал интересовать вопрос, как искусство воздействует на чувства и мысли людей, опять хотелось научиться такому воздействию, но в отличие от моего похожего желания в 6-м классе теперь у меня была ещё и сверхзадача, суперценная идея – не просто так захватить чужое внимание, вызвать очень сильные эмоции у читателя, а ради того, чтобы изменить с помощью этого что-то в мире. Это стало моей мечтой и можно сказать смыслом жизни – влиять на события в мире с помощью своего творчества. Я стала много думать над тем, что мне в этом мире нравится, а что не нравится, что бы я хотела изменить в нём. Я даже свою собственную теорию попыталась построить, как образы, создаваемые в СМИ и искусстве, влияют на реальность.

Одновременно с этим моё увлечение музыкой стало отходить на задний план. Я забросила гитару, на которой училась играть целых три года, и меня из-за этого долго мучило чувство вины перед моим учителем, который так долго меня учил, вкладывался, а я вдруг резко взяла и увлеклась чем-то другим совершенно непонятным, чувствовала себя предательницей своих прежних увлечений, но сделать ничего не могла, слишком меня влекли новые интересы.

А потом, закончив универ, я неожиданно влюбилась. Мне тогда было 25 лет, он стал моим первым мужчиной, до него я даже не целовалась ни с кем ни разу. Сейчас свою пустоту и неудачи в ресурсе любви я объясняю неумением общаться. Я всегда была вся в себе, в своих каких-то интересах, мыслях, у меня никогда не было ни друзей, ни подруг, и реальная жизнь как будто проходила мимо меня. Раньше мне казалось, что в любви никаких таких особых умений не нужно, тут всё зависит от везения, от удачи, от судьбы. Но когда моя первая любовь оказалась невзаимной, и я столкнулась с горькой реальностью, я поняла, что мне и тут надо тоже чему-то учиться. Сначала я ничего не хотела, только влюбить в себя этого парня и всё, читала ради этого разные книжки по пикапу, по соблазнению, потом стала читать ваш блог. И незаметно у меня вдруг снова появилось новое увлечение, затмившее все другие мои прошлые интересы.

Мне захотелось научиться влюблять в себя мужчин, не только его, но и самых разных. Я до сих пор никак не могу смириться с той своей первой неудачей, не могу просто взять, найти себе хорошего любящего мужчину и быть с ним счастливой, мне этого мало будет, чтобы компенсировать то своё поражение, мне обязательно надо влюбить в себя 100, 200, 300 других мужиков, чтобы успокоиться наконец и забыть о той своей невзаимности. И я очень завидую вашим хищникам. Как так, они умеют влюблять в себя всех подряд, а мне никогда такого не достичь. Я заметила, что всё время кому-нибудь или чему-нибудь завидую, всё время стремлюсь к чему-то большому и недоступному и просто не могу чем-то заниматься, не мечтая достичь в этом самых больших успехов, которые только могут быть. И рыбалка любовная мне видится теперь каким-то особым видом искусства, которым мне очень хотелось бы овладеть, как раньше мне хотелось овладеть умением писать красивые песни и сочинять красивые истории, которые бы всех цепляли.

Спасибо вам большое, что прочитали моё письмо, очень хотела бы публикации и вашего разбора.