В Киеве горел Оболонский рынок. Спасатели сообщили, что возгорание возникло в нескольких киосках

“В 22.43 […] поступило сообщение о пожаре […]. На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное двухэтажное здание”, – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что пожар был локализован на площади 200 м² в 23.38, а ликвидировали возгорание в 0.03 понедельника, 6 декабря.

“В результате пожара восемь торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти. […] Жертв и пострадавших нет”, – объяснили в ведомстве.

Спасатели подчеркнули, что причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/4613077815438791

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