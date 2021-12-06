Близость природы способствует снижению симптомов предменструального синдрома



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В исследовании Института глобального здравоохранения Барселоны и Университета Бергена участвовали 1069 женщин от 18 до 49 лет из Норвегии и Швеции. Они заполнили анкету, в которой ответили на вопросы о том, с какими симптомами предменструального синдрома они сталкиваются.

Чтобы оценить взаимосвязь ПМС и зеленых насаждений рядом с местом проживания женщин, ученые воспользовались нормализованным индексом растительности (NDVI), а также исследовали уровень загрязнения воздуха.

Когда специалисты сопоставили все данные, они обнаружили, что участницы, которые всю жизнь живут в районах с наибольшим количеством зеленых насаждений — то есть рядом с лесами, парками, полями, — значительно реже испытывают симптомы ПМС по сравнению с женщинами, проживающими в менее благоприятных экологических условиях. Близость природы способствует уменьшению таких проблем, как тревожность, депрессия, нарушения сна, вздутие живота и боль в молочных железах.

По мнению ученых, объяснение этому феномену может быть довольно простое: стресс усугубляет симптомы ПМС, а благоприятные экологические условия способствуют его снижению за счет уменьшения уровня кортизола. Этот «гормон стресса» связан с повышением уровня прогестерона, который влияет на возникновение симптомов предменструального синдрома.

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Впрочем, есть серьезный нюанс: благотворный эффект природы создается лишь в том случае, если женщина живет в «зеленых» районах продолжительное время. Кратковременное пребывание рядом с природой, например, во время отпуска, никакого преимущества для снижения симптомов ПМС не дает.

Ранее ученые из Лондона оценили влияние природы на психику и когнитивные способности среди 3,5 тысяч детей 9-15 лет. Они воспользовались данными спутника, разделив природные зоны на «зеленые» (леса и парки) и «голубые» — возле водоемов. Оказалось, что проживание в течение двух лет в непосредственной близости от леса или парка связана с лучшим когнитивным развитием и психическим здоровьем участников. У этих детей показатели по шкалам, оценивающим эти параметры, были в среднем на 16% выше, чем у тех, кто жил вдали этих зон.

Аналогичный, но менее заметный эффект наблюдался среди детей, которые живут и учатся рядом с лугами. Однако близость «синих» зон, то есть рек и озер, практически никак не сказывалась на психическом здоровье детей.