Россиянке Сапеге предъявили обвинение в Белоруссии

Дело задержанной в Белоруссии гражданке РФ Софии Сапеге готовят для передачи в суд, ей грозит до шести лет лишения свободы.

«Предварительное следствие уже походит к завершению», – сообщили источники, знакомые с ходом расследования, передает ТАСС со ссылкой на «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что суд по делу Сапеги может быть назначен на начало января, за разжигание социальной вражды Сапеге грозит в Белоруссии до шести лет лишения свободы.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, гражданка России София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

23 сентября стало известно, что гражданке РФ Софии Сапеге продлили домашний арест до 25 декабря.