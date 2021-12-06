Мнение: Шахматы под давлением Абсолюта



Ян Непомнящий, Брянск, Россия

«– Шахматы! – говорил Остап. – Знаете ли вы, что такое шахматы? … Мы видим, что блондин играет хорошо, а брюнет играет плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил…»

Похоже, дело идет к тому, что о матче на первенство мира по шахматам, который идет в эти дни где-то в Эмиратах между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом из РФ Яном Непомнящим, скоро вообще перестанут упоминать в российских СМИ. Так всегда бывает, если «выдающееся мировое спортивное событие» вдруг идет как-то не так для российских участников: агитпроп тут же начинает усиленно делать вид, что вообще ничего не происходит, а он знать не знает и ведать не ведает, о чем вообще идет речь. Какие шахматы, какой биатлон, какой футбол – что это? Это же никому неинтересно!

В общем, принцип «зелен виноград» в действии. Ложно понятый патриотизм на самом деле, когда «нашими» могут быть только те, кто успешен и выигрывает. Выигрывает во что угодно – хоть в «Доту». Выиграет Ян в шахматы – будет «нашим»; проиграет – мы вообще не знаем, кто это…

Сегодня Ян слил вторую, и на нем, думаю, уже почти все поставили крест. Вопрос теперь только – проиграет ли он КРУПНО, или все ж кое-как доползет на ничейках до финиша. С Карлсеном они ровесники, чуть ли не друзья детства, на прошлом матче Ян работал у Карлсена помощником – есть надежда, что Магнус не станет его совсем уж добивать…

Но я думаю, что у нас в этом матче история чуть менее банальная, чем «блондин играет сильнее брюнета», по слову незабвенного Остапа. Изначально я ничего особенного от этого матча не ждал, но теперь вижу: наш «Янчик», как его называют все друзья-соперники в узком шахматном мирке, не столько проигрывает, сколько приносит себя в жертву. Причем – почти сознательно. И эта жертва – абсолютно благородная и бескорыстная. Он из раза в раз идет на совершенно безумный риск, пытаясь спасти… шахматы.

От чего Ян спасает великую и мудрую игру? От ничейной смерти.

Пусть кто-то уже говорит, что Ян «безнадежно сливает» – но ведь на самом деле он просто играет «на борьбу», он старается избегать очередной неизбежной ничьей!

Сегодня любая «людская» партия, пусть даже это матч на первенство мира двух сильнейших шахматистов планеты – это, с точки зрения высшего компьютерного разума, все равно детская возня в песочнице. Если у вас есть доступ к компьютерным оценкам, вы можете комментировать партию и квалифицированно оценивать игру чемпиона и претендента, даже если сами коня от слона отличаете с трудом. По сути, задача комментатора – просто сравнивать ходы, которые делают люди, с теми, которые делает шахматная программа. Победит тот, кто чья игра ближе к «компьютерной». Вот и всё…

После 5 партии, когда состоялась очередная пятая подряд ничья, по всему шахматному миру пошел недовольный шепоток: мол, последняя результативная партия в «классику» в матчах на первенство мира состоялась аж в 2016 году, 5 лет назад, не в прошлом, а в позапрошлом матче, когда Карлсен играл с Сергеем Карякиным. А предыдущий матч, между Карлсеном и Каруаной, и вовсе поставил рекорд – в нем все 12 партий завершились вничью! Получили: в Нью-Йорке в 2016 году, матч на звание Чемпиона мира – счет 6:6, в классику результативных партий 2; 2018, Лондон, Карлсен – Каруана – вничью все 12 партий; и вот Дубаи, 2021 – и опять уже 5 ничьих подряд! Неужели снова будет тай-брейк?!

Непомнящий, мне кажется, почувствовал себя обязанным прервать эту «сухую серию». Тем более, что его-то как раз весь мир считал шахматистом атакующим, рисковым, а не «сухарем», как предыдущие претенденты; он него ждали результатов, «крови»!

Проблема тут именно в том, что Карлсен играет в хорошем смысле как автомат: он старается делать просто лучшие ходы, как говорят шахматисты, «по первой линии компьютера». Если отвечать ему такими же сильными ходами, тоже «по первой линии» – то получается, правильно, ничья. Что мы в первых пяти партиях и увидели. Ужас «ничейной смерти шахмат» именно в том, что для результата в шахматной партии кто-то должен начать ошибаться, то есть – проявлять «человечинку»! Если оба противника будут играть с самого начала «правильно» – ничья. Кто-то должен уклониться, нарушить равновесие…

И вот именно на это Ян и пошел. Оба раза – в 6 и 8 партии – на «не самый хороший» ход, лишь бы не засушить позицию окончательно. Друзья-шахматисты согласятся – играть Лс8, меняя две ладьи на ферзя, его абсолютно никто не вынуждал. И после этого у него два хода стояло сильнейшее Сb2, которое, правда, опять-такие вело к массовым разменам и ничьей. Ян лез на рожон – потому что не хотел 6-й ничьей!

И даже в сегодняшней 8-й партии, которую он вроде, на первый взгляд, слил «в одну калитку» – было то же самое. Ян просто по дебюту дважды отказался идти на размен ферзей –Фе7+ и потом через пару ходов – тоже чисто психологически: ну не хотел он «сворачивать борьбу»! Вступился, дурачок, за шахматы…

Но увы. Сила Карлсена не в том, что он «сушит» – она в том, что он играет «по первой линии». «Ничья так ничья», как бы говорит Карлсен, «мне все равно». И при этом он знает, что если ты пытаешься уклониться и не делать сильнейший ход, ведущий к ничьей – это значит, что ты сделаешь ход слабый, ведущий… к проигрышу. Ян думал «на психологии» сыграть… но Магнус играет как машина – какая у него психология?

Так и получилось, что оба поражения Ян привез себе сам. Зато – ничейная смерть еще на время отодвинута.

Главное тут – ответить на вопрос: а мог бы Ян удержаться? Да без проблем! Играя «по позиции», он бы без труда свел обе проигранные к ничьей, причем – быстро и без хлопот. По дебюту он ведь в обоих случаях полностью уравнял. И счет ко второму перерыву был бы равный – 100%.

Это были, если можно так выразиться, абсолютно «нешахматные» по своей природе поражения. И я бы даже сказал, что сам Магнус оба раза был совсем не агрессивен. Он не нападал, его ничьи устраивали полностью. И Ян полез на него, уверен, не потому, что разъярился на соперника, или недооценивал его…

Ян разъярился на судьбу – на то, что он играет в древнюю игру, которая подошла к своему логическому концу – «при правильной игре обоих соперников партия заканчивается вничью».

Игра в «крестики-нолики» (поле три на три) подошла к своему логическому концу намного раньше: даже умные третьеклассники знают, что в эту игру можно выиграть только у совсем уж неискушенного соперника, который будет грубо ошибаться. А если противник хоть что-то соображает – будет ничья, хоть на уши встань. Поэтому в «крестики-нолики» давно никто и не играет – нет смысла.

Мне кажется (читал интервью с обоими после партии) сам Магнус все прекрасно понимает и в душе жалеет своего соперника – при том, что он бесспорный викинг и чемпион в душе, считающий победу условием жизни. Но он тоже понимает про шахматы то, что понял Ян. Просто он с этим давно смирился, а Ян – еще нет.