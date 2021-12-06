Мнение: Поддерживаем белую полицию

Пикет в поддержку белой полиции. Каир, Иллинойс, 1969-й год.

Плюс еще несколько интересных фотографий.



"Все что я хочу на Рождество – это чистая белая школа".

Митинг протеста в Новом Орлеане 1960-го года против приема в школу 6-летнего чернокожего мальчика.



Японцы и американцы японского происхождения отправляются в концлагерь. Сиэтл, 1942-й год.



Допрос вьетнамской крестьянки, подозреваемой в сотрудничестве с Вьетконгом.



Расправа над белой женщиной, которая протестовала против раздельных пляжей для белых и черных во Флориде и защищала чернокожих протестующих. 1964-й год.



Фасад магазина, чьи владельцы японского происхождения были отправлены в концлагерь. Окленд, Калифорния, 1942-й год.



Первая чернокожая женщина в автобусе без раздельного проезда. Монтгомери, Алабама, 1965-й год.

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