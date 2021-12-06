 

Мнение: Поддерживаем белую полицию

06.12.2021, 2:40, Разное
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Пикет в поддержку белой полиции. Каир, Иллинойс, 1969-й год.

Плюс еще несколько интересных фотографий.


"Все что я хочу на Рождество – это чистая белая школа".
Митинг протеста в Новом Орлеане 1960-го года против приема в школу 6-летнего чернокожего мальчика.


Японцы и американцы японского происхождения отправляются в концлагерь. Сиэтл, 1942-й год.


Допрос вьетнамской крестьянки, подозреваемой в сотрудничестве с Вьетконгом.


Расправа над белой женщиной, которая протестовала против раздельных пляжей для белых и черных во Флориде и защищала чернокожих протестующих. 1964-й год.


Фасад магазина, чьи владельцы японского происхождения были отправлены в концлагерь. Окленд, Калифорния, 1942-й год.


Первая чернокожая женщина в автобусе без раздельного проезда. Монтгомери, Алабама, 1965-й год.

Источник: Colonel Cassad



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