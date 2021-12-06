Мнение: Поддерживаем белую полицию
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Пикет в поддержку белой полиции. Каир, Иллинойс, 1969-й год.
Плюс еще несколько интересных фотографий.
"Все что я хочу на Рождество – это чистая белая школа".
Митинг протеста в Новом Орлеане 1960-го года против приема в школу 6-летнего чернокожего мальчика.
Японцы и американцы японского происхождения отправляются в концлагерь. Сиэтл, 1942-й год.
Допрос вьетнамской крестьянки, подозреваемой в сотрудничестве с Вьетконгом.
Расправа над белой женщиной, которая протестовала против раздельных пляжей для белых и черных во Флориде и защищала чернокожих протестующих. 1964-й год.
Фасад магазина, чьи владельцы японского происхождения были отправлены в концлагерь. Окленд, Калифорния, 1942-й год.
Первая чернокожая женщина в автобусе без раздельного проезда. Монтгомери, Алабама, 1965-й год.
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Источник: Colonel Cassad
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