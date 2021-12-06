“Хотеть не вредно”. Арестович прокомментировал желание России не допустить вступления Украины в НАТО

“Они не хотят мирного урегулирования. Они хотят шантажа, они хотят торговли. Контуры этой торговли обозначены. Они хотят от НАТО гарантий непродвижения НАТО на восток, как они заявили. И позиция была заявлена к тому же саммиту [глав МИД стран] НАТО. И им тут же дали понять: “Ребята, куда расширяется НАТО – это дело НАТО и той стороны, которая расширяется, а вы тут при чем? НАТО – оборонный блок. Он никому не угрожает. Это вы тут бряцаете оружием, ездите техникой, рассказываете страшные сказки, как вы всех атакуете. Поэтому – до свидания. Вы здесь, а НАТО – здесь”, – сказал Арестович.

Он считает, что именно из-за расширения НАТО идет “весь российский шантаж”.

“Они всегда перед важными встречами обозначают рамочные позиции и свои желания. В этот раз они обозначили, что мы хотим, чтобы НАТО не расширялся. Хотеть не вредно”, – заявил советник главы ОП.

Он объяснил, что если бы Запад согласился на нерасширение НАТО на восток, это бы означало, что президент РФ Владимир Путин “военным шантажом добился от Запада уступок в своей политике”.

“Так это не работает. Не может военный блок, который по совокупной мощи раз в 50 сильнее Российской Федерации, идти на ее давление. Но никто не будет договариваться с Россией по поводу внутренних дел НАТО. Это несерьезно. Потому что это означало бы, что этому блоку кто-либо может диктовать условия. Это конец этого блока”, – подчеркнул Арестович.

Контекст:

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью “красных линий”, о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это и будут отвечать “действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что “красные линии” Путина ограничиваются территорией РФ. “С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы”, – подчеркнул Кулеба.

1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем.

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