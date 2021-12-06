 

Опубликовано видео посадки обледеневшего самолета S7

06.12.2021, 2:09, Новости дня
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В Сети появилось видео посадки пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании S7, следовавшего из Магадана в Новосибирск и аварийно приземлившегося в Иркутске 2 декабря.

Видео опубликовал один из пассажиров рейса в Instagram. Мужчина назвал полет «страшно веселым». Он отметил, что во время путешествия чувствовались перегрузки и «было моментами неприятно», однако экипаж воздушного судна отлично справился со своими задачами.

«Без капли лжи, горечи и сожаления я скажу так: рейс 5220 был страшным и веселым, то есть страшно веселым. Взлет был реально адреналиновый, но никто не паниковал. Да, были перегрузки, да, было моментами неприятно, но люди, которым я и другие пассажиры доверили жизни, не подвели нас. Я про пилотов и бортпроводников», – отметил пассажир.

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Публикация от Vladimir | CREATOR (@vlad.mir.ru)

В пятницу у летевшего из Магадана в Новосибирск самолета из-за обледенения отключился автопилот. Ряд Telegram-каналов сообщили, что самолет, летевший из Магадана в Новосибирск, начал терять скорость и высоту из-за обледенения двигателей, но пилоты смогли стабилизировать самолет в ручном режиме и посадить его в Иркутске. 

Российская авиакомпания S7 на время проверки отстранила от работы экипаж самолета. 



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