 

Чернышенко назвал число занятых в волонтерской деятельности в России

06.12.2021, 2:09, Новости дня
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В РФ занимаются волонтерской деятельностью около 2,7 млн человек, среди них более 300 тыс. – это студенты вузов. Вклад добровольцев ощущается во многих сферах деятельности, только в период пандемии около 65 тыс. волонтеров-медиков оказывали помощь в борьбе с коронавирусом, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По инициативе президента в стране создана ассоциация волонтерских центров. На сегодняшний день в России, по данным Росстата, насчитывается около 2,7 млн волонтеров, из них более 300 тыс. – это студенты вузов», – говорится в поздравительном обращении Чернышенко к россиянам по поводу Дня добровольца, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что без участия добровольцев невозможно представить ни одного масштабного мероприятия. «Их деятельность помогает в спорте, культурной сфере, социальной защите граждан», – сказал вице-премьера.

Чернышенко также добавил, что его радует, что волонтерское движение вызывает все больший интерес среди молодых людей. Так, во время Олимпийских игр в Сочи были задействованы десятки тысяч волонтеров, «вклад которых сложно переоценить».

По его словам, в последние годы волонтерское движение оказало существенную поддержку всей государственной системе в сложных условиях пандемии. «Добровольцы помогали пожилым людям по хозяйству, приносили им еду и лекарства, оказывали моральную и психологическую поддержку пациентам и их родственникам. Только волонтеров-медиков в стране за период пандемии работало около 65 тыс. Из них 35 тыс. – в медицинских организациях. Волонтерство сегодня – это огромная и мощная движущая сила, объединившая людей всех возрастов со всех уголков страны и доказавшая способность выдержать любые испытания», – отметил он, добавив, что при желании волонтером сегодня может стать каждый.

Национальный день волонтера отмечается в РФ 5 декабря. В этот день в мире отмечается Международный день волонтера. С 2015 года в РФ ежегодно проводится форум добровольцев, который в 2018 году приобрел статус международного.

Напомним, что международный форум «Мы вместе» в Москве начался 2 декабря с конференции «Добро.Центр» в центральном зале «Манеж», там же началась программа Ассоциации волонтерских центров, в рамках нее планируется открыть центры социальных изменений во всех 1117 российских городах.



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