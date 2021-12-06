 

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток – 2» в случае конфликта РФ и Украины

06.12.2021, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток – 2», сообщил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.

По его мнению, якобы «угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.

«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», – сообщил он. 

Вебер отметил, что сложившаяся обстановка является «испытанием для НАТО и западного сообщества». «Важно, чтобы НАТО дало понять, что РФ заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины», – подчеркнул он.

Евродепутат отметил, если РФ применит оружие в регионе, в таком случае «газопроводу «Северный поток – 2» конец, его ввод в эксплуатацию исключен».

Ранее РФ отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В среду в администрации США пригрозили РФ экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что РФ якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили РФ санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / В Совфеде сказали, кто имеет право на повышенную пенсию

21.12 / Собянин стал главой комиссии Госсовета по госуправлению

01.07 / Меркель назвала санкции против «Северного потока – 2» противоречащими «пониманию права»

15.12 / СМИ заявили об атаке «российских хакеров» на министерство внутренней безопасности США

12.09 / “На колени не станем”. Лукашенко отказался говорить с Западом до снятия санкций

02.03 / Постпред РФ при ЕС спрогнозировал ответ на антироссийские санкции

03.10 / NASA запустило ракету “Антарес”, которую частично изготавливали в Украине

17.08 / Королевский дом Испании сообщил, что Хуан Карлос I уехал в ОАЭ

06.10 / Предшественника Арашукова в Совфеде арестовали на два месяца

16.02 / ABC – смягчение ограничений сводит на нет успехи США в борьбе с пандемией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика