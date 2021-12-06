 

В Турции произошло землетрясение

06.12.2021, 1:56, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в понедельник на востоке Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр находился в 44 км к северо-востоку от города Ван с населением около 350 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало, передает ТАСС.

Напомним, 19 июня подземные толчки зафиксировали в Стамбуле, а 5 декабря 2020 года землетрясение произошло в районе турецкой провинции Анталья. Кроме того, 30 октября 2020 года землетрясение произошло в турецкой провинции Измир.



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