 

Военному, застрелившему на охоте в Николаевской области бывшего замвоенкома региона, объявили подозрение

06.12.2021, 1:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“На месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший экс-военный приехал на охоту вместе со знакомыми, действующими военнослужащими. Ранение мужчина получил, когда один из присутствующих произвел выстрел и попал в пострадавшего”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что стрелявшего задержали, теперь подозреваемому грозит лишение свободы на 15 лет.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Охотничье ружье, из которого сделали выстрел, изъяли.

По данным издания “Новости N”, жертвой стал бывший заместитель областного военного комиссара Николаевской области Александр Жолудь, а смертельный выстрел в грудь сделал командир батальона территориальной обороны Василий Рогоза. Ранее он занимал должность районного военкома в поселке Казанка Николаевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / В Украине увеличился уровень заболеваемости COVID-19 – Ляшко

08.11 / “Метинвест” обеспечивает поставки кислорода в медучреждения 11 областей Украины

04.04 / Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияло на сельское хозяйство

01.02 / Бабкин улетел в Австрию на операцию

16.03 / Депутат: Apple показала другим IT-гигантам пример конструктивного взаимодействия с властями РФ

28.02 / 10 убитых, несколько раненых. В Мексике произошло вооруженное нападение

14.11 / Евросоюз должен добиться репатриации мигрантов из Беларуси – МИД Литвы

30.11 / Политика: РФ нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

19.02 / “Шахтер” стартовал в плей-офф Лиги Европы с выездной победы

18.11 / Известный художник Поярков попал в ДТП в Киеве, второго водителя госпитализировали – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика