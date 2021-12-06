Министр обороны и главком ВСУ прибыли на позиции силовиков в Донбассе

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06.12.2021, 1:12, Новости дня
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Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный посетили передовые позиции украинских военнослужащих в Донбассе, сообщил пресс-центр штаба силовой Операции объединенных сил ВСУ.

«Сегодня в район проведения [силовой] операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. В канун тридцатой годовщины Вооруженных сил Украины глава оборонного ведомства наградил военнослужащих наградами и ценными подарками… Кроме того, вместе с Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Павлюком чиновники побывали на передовых позициях, где поздравили воинов с наступающим праздником и отметили лучших», – говорится в сообщении, опубликованном на странице штаба силовой операции ВСУ в соцсети Facebook.

В воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД РФ обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

В субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации. Позже власти ДНР предложил Украине начать диалог «о соседстве».



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