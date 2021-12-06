В Германии рекомендовали Украине брать пример с Финляндии

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер в интервью немецкому изданию Handelsblatt рекомендовал Украине брать пример с Финляндии, которая входит в Евросоюз, но не является членом НАТО.

«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», – приводит слова Ишингера РИА «Новости».

Как считает глава Мюнхенской конференции по безопасности, РФ давно опасается, что США хотят сделать Украину членом НАТО, что является для Москвы «красной чертой». При этом немецкий дипломат выразил мнение, что сейчас нельзя сказать, что Киев никогда не примут в Североатлантический альянс.

Ишингер подчеркнул, что пока не верит в якобы «предстоящее вторжение РФ на Украину, которого некоторые опасаются». По его мнению, новое правительство Германии должно способствовать развитию диалога между ЕС и НАТО с одной стороны, и Москвой – с другой.

Накануне РФ отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В минувшую среду в администрации США пригрозили РФ экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

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В прошлый вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что РФ якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили РФ санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В конце ноября посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.