 

Стала известна причина смерти Марка Рудинштейна

06.12.2021, 1:12, Новости дня
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Режиссер, продюсер, создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн, скончавшийся в воскресенье в возрасте 75 лет, 17 ноября перенес инфаркт, ему также диагностировали инсульт, сообщили СМИ.

Рудинштейн умер в воскресенье, не приходя в сознание, информирует Пятый канал.

По имеющимся у телеканала сведениям, за два месяца до сердечного приступа и инсульта режиссер перенес экстренную операцию на сердце.

Напомним, Рудинштейн умер в воскресенье в возрасте 75 лет. В ночь с 24 на 25 ноября режиссер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Рудинштейн известен как создатель фестиваля «Кинотавр», продюсер и актер. Среди работ с его участием – мелодрама «Приходи на меня посмотреть», детектив «Завтра будет завтра», драма «Вольф Мессинг: видевший сквозь время», мелодрама «Московская сага» и другие.

Рудинштейн руководил «Кинотавром» 15 лет. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение – фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.



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