Канада, США и Великобритания могли бы разместить своих военных возле линии фронта в Украине – Резников

Министр отметил, что именно Канада, США и Великобритания более склонны среди стран НАТО “бросить вызов агрессивному поведению” президента РФ Владимира Путина.

По словам Резникова, шаги по сдерживанию Путина нужны сейчас и одним из таких шагов могла бы быть оперативная военная поддержка Киева.

В частности, важным было бы не только помощь в решении проблем с нехваткой ракет, боевых самолетов, кораблей и средств радиоэлектронного подавления, но и размещение канадских, американских и британских солдат, считает глава Минобороны Украины.

Он предложил направить в Украину 500 канадских военных инструкторов “вместо 50” и разместить иностранных военных в местах, где Россия могла бы их видеть – в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове.

Издание отмечает, что именно указанные места “могут быстро превратиться в передовые позиции” в случае масштабного вторжения российских войск.

Резников подчеркнул, что военная поддержка Украины должна продолжаться параллельно с экономическим давлением на Россию.

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь на американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.

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