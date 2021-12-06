На круизном лайнере Norwegian Cruise Line произошла вспышка COVID-19. На его борту более 3 тыс. человек

У 10 человек на судне тесты на коронавирус дали положительный результат. Всего на борту корабля более 3200 человек. О состоянии заразившихся журналистам не сообщили.

Norwegian Cruise Line покинул Новый Орлеан 28 ноября, туда же он должен вернуться в эти выходные. За неделю корабль делал остановки в Белизе, Гондурасе и Мексике.

По информации журналистов, на лайнере придерживаются протоколов карантина и изоляции. Перед высадкой в Новом Орлеане всех людей проверят. Тех, у кого подтвердится COVID-19, отправят на изоляцию – домой или в предоставленные для этого круизной компанией помещения.

Associated Press отмечает, что круизные лайнеры были одним из первых мест, где произошли вспышки коронавируса в 2020 году. Некоторые пассажиры умерли от COVID-19 в море, другие переносили заболевания тяжело, их приходилось эвакуировать с судов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 5 декабря подтвердили 265,7 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

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