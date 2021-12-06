Мэр Полтавы заявил, что на Донбассе воюют “два сверхгосударства”

“Общаясь с жителями нашего города, больше и больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения (что касается политики), то все-таки мне кажется, что у нас происходят эти боевые действия на нашей территории – воюют два сверхгосударства. Это Соединенные Штаты Америки и Россия”, – сказал мэр.

По словам Мамая, “очень жаль, что идет брат на брата”.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Контекст:

Мамай родился в Полтаве в июне 1968 года.

Впервые избран городским головой Полтавы осенью 2010 года, после этого переизбирался еще дважды – в 2015-м и 2020-м.

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