В Кремле заявили об отсутствии договоренности по очной встрече Путина и Байдена

Договоренность о проведении очной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не достигнута, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока не договорились еще», – сказал Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов РФ и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали РФ в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.

Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то РФ найдется чем ответить. Путин на коллегии МИД подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям РФ и разговорам о «красных линиях».