Слуцкий назвал фейком «карту вторжения» на Украину

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину», назвал материал дешевым фейком.

«Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее. Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную», – написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что «кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу минских соглашений» и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором было заявлено, что издание якобы узнало детали планируемого «вторжения» РФ на Украину. Газета, которая ссылается в том числе на близкие к НАТО источники, разместила карту, на которой обозначены направления якобы готовящегося нападения.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.

Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что РФ якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.