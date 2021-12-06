 

Слуцкий назвал фейком «карту вторжения» на Украину

06.12.2021, 0:28, Новости дня
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикацию карты немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину», назвал материал дешевым фейком.

«Дешевый фейк подается с серьезным видом, казалось бы, авторитетным изданием, которое решило последовать за американскими СМИ, неоднократно за последние месяцы пугавшими публику спутниковыми снимками российских танков якобы у границы Украины, готовящимся в конце января вторжением и так далее. Маховик нагнетания антироссийской истерии раскручен на полную», – написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий отметил, что «кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда о действиях киевского режима по саботажу минских соглашений» и роли РФ как посредника в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.

Немецкий таблоид Bild ранее опубликовал материал, в котором было заявлено, что издание якобы узнало детали планируемого «вторжения» РФ на Украину. Газета, которая ссылается в том числе на близкие к НАТО источники, разместила карту, на которой обозначены направления якобы готовящегося нападения.

В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.

Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что РФ якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. 



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