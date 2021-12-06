 

В Индии военные по ошибке убили 14 мирных жителей

06.12.2021, 0:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные приняли группу рабочих за боевиков и открыли огонь. В результате инцидента были ранены более 10 гражданских лиц.

Власти Нагаленда сообщили Reuters, что будет проведено расследование и виновных накажут. По словам премьер-министра штата Нейфиу Рио, инцидент стал результатом провала разведки.

5 декабря жители штата вышли на акции протеста, они забросали камнями лагерь военных. В ходе протестов был застрелен человек, двое получили ранения.

Журналисты отметили, что жители Нагаленда часто обвиняют военных в несправедливом преследовании людей в ходе операций по борьбе с повстанцами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Больше этнокультурного разнообразия — темнокожие музыканты призывают уйти от «белой» модели музыки прошлого

17.10 / На Украине пятикратно сократилось число новых фильмов на госязыке

26.01 / В США подросток сдал ФБР своего отца, участвовавшего в штурме Капитолия

04.06 / Суперкубок УЕФА 2021: “Челси” сыграет против “Вильярреала” в Белфасте

10.03 / В РФ создают оптоэлектронные устройства поколения 4.2

01.08 / Искусствовед возмутился поведением посетителей Айя-Софии

11.12 / “Свобода слова Савика Шустера” объявила всеукраинскую акцию благодарности врачам

04.06 / Гривна продолжила дорожать относительно евро

23.10 / Названы факторы, влияющие на сроки ввода «Северного потока – 2»

13.07 / Участница «Лидеров России» стала главой комитета Минздрава Саратовской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика