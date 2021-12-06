Берем пример со звезд: самая модная стрижка этой зимы​​ – тоб – заходит в тренды

От укладки зависит внешность и то, как будет выглядеть образ в целом. Этой зимой специалисты советуют обратить внимание на варианты короткого боба, которые подойдут практически всем женщинам и будут выглядеть максимально модно и эффектно. Популярной будет стрижка тоб.

Новые акценты

Расслабленность, непринужденность, легкий шик, взлохмаченность и спокойствие – черты, которыми можно охарактеризовать новую стрижку. Сейчас многие знаменитости выбирают такой вариант укладки, чтобы визуально сделать волосы пышными и создать себе натуральный простой лук. Эту стрижку можно охарактеризовать как смесь рок-н-рола и дикой чувственности.

В отличие от привычного классического боба тоб состоит из множества слоев, которые помогают создать эффектную укладку в дуэте с красивой пышной челкой. Стрижка отлично подойдет для разных типов волос, сделав их текстуру зрительно грубее и плотнее. Это отличный вариант для зимнего времени.

Советы специалистов

Для укладки стрижки нужно просто просушить пряди и с помощью пальцев расчесать волосы. Можно использовать стайлинговые средства, чтобы волосы были помягче. Это может быть простой спрей для расчесывания или жидкий шелк для кончиков, чтобы они не выглядели пересушенными. Этих средств будет вполне достаточно для достижения красивого эффекта ухоженных волос.

Эффектную натуральную стрижку можно подчеркнуть красивым тонированием или легким мелированием. Для этого колористы советуют использовать технику балаяж и максимально натуральные оттенки.

Чтобы уложить челку, достаточно наклонить голову вперед и слегка взлохматить передние пряди пальцами. Получится естественный объем и красивая простая укладка. Можно играть с длиной и сделать такую укладку на волнистые пряди средней длины. Такая стрижка идеальна для повседневной носки и отлично впишется в любые варианты стиля.