 

У берегов Крыма заметили самолет разведки ВВС США

05.12.2021, 23:44, Новости дня
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Американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма.

По сведениям PlaneRadar, он взлетел с авиабазы Суда на острове Крит и после мониторинга границы отправился в сторону Армении и Азербайджана, а затем вошел в воздушное пространство Грузии, передает РИА «Новости».

Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.

Ранее корабли Шестого флота ВМС США – флагман «Маунт Уитни» и эсминец «Портер» – в рамках пребывания в Черном море вошли для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми.

Сообщалось, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море.

Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против РФ равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против РФ с участием Украины».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем РФ может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)



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