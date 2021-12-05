 

Захарова обвинила США в создании угрозы российской гражданской авиации

05.12.2021, 23:44, Новости дня
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Действия ВВС США представляют угрозу для гражданской авиации, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей», – написала она в Telegram.

Дипломат подчеркнула, что возросшая интенсивность полетов самолетов НАТО у границ России, в том числе над Черным морем, увеличивает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов.

Она добавила, что полеты военных самолетов без радиосвязи несут риски для безопасности полетов гражданских воздушных судов в районе Черного моря. Теперь российские авиационные власти инициируют направление протеста по дипломатическим каналам.

Американские военные самолеты регулярно появляются над акваторией Черного моря. Накануне пассажирский самолет Airbus, который летел из Тель-Авива в Москву, изменил курс над Черным морем из-за сближения с иностранным самолетом-разведчиком.

В воскресенье американский самолет радиоэлектронной разведки ВВС совершил разведывательный полет над Черным морем, приблизившись к берегу Крыма. 

В ноябре российские ВКС зафиксировали и сопроводили четыре американских самолета-разведчика в небе над Черным морем.



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