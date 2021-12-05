Украинский спутник “Січ-2-30” отправили в США для запуска – таможня
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“Завершены таможенные формальности, и отправлен в США украинский спутник “Січ-2-30″, без отклонений от графика. […] 10 января 2022 года его планируют запустить из мыса Канаверал (штат Флорида, США)”, – говорится в сообщении.
На таможне отметили, что подготовительные работы по запуску спутника будут проводиться уже в США.
https://www.facebook.com/DNcustomsUA/posts/460379902185827
Контекст:
Украина готовилась запустить на орбиту спутник “Січ-2-30” к концу 2020 года. Однако компания SpaceX Илона Маска перенесла запуск ракетоносителя.
Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник. Он получил международную регистрацию в октябре 2021 года.
В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос “Січ-2-30”. В мае КБ “Южное” заключило контракт с нидерландской компанией Isilaunch. Спутник должна вывести на орбиту ракета SpaceX Falcon 9, а нидерландцы – обеспечить интеграцию между ракетой и спутником, поясняли в “Южном”.
Стоимость запуска спутника, по словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.
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