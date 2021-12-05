 

Больше, чем за три предыдущих года. АРМА обеспечила поступление в госбюджет Украины 38,6 млн грн

05.12.2021, 23:26, Новости дня
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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, поступления выросли втрое.

“Достигнутый показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы деятельности АРМА. В 2018 году доходы составили 9 млн грн, в 2019-м – 12 млн грн, в 2021-м – 15,7 млн грн, всего – почти 37 млн грн”, – пояснили в релизе.

Второй месяц подряд поступления в госбюджет от управления арестованными активами доходят до рекордных показателей в месячном разрезе. На 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре.

“Указанные средства являются поступлениями только одного способа управления активами, которые осуществляет АРМА. Сюда не входят средства от реализуемого на торгах имущества и переданные Агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах. Также указанные суммы не учитывают расходы, которые управляющие осуществляют для восстановления и улучшения экономических свойств активов. Эти расходы обычно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать доходы для государства от его коммерческого использования”, – подчеркнули в агентстве.

Контекст:

Агентство по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, уполномоченным на формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, которые могут быть арестованы в уголовном производстве, а также управления активами, арестованными в уголовном производстве.

В 2020 году АРМА передало в пользование украинскому бизнесу арестованные активы стоимостью около 1,8 млрд грн. В общей сложности агентство передало в управление активы более чем на 3,3 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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